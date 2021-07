Podkarpackie: KFA Armatura Kraków szuka pracowników do zakładu w Nisku

Producent grzejników aluminiowych KFA Armatura Kraków poszukuje pracowników do swojej fabryki w Nisku na Podkarpaciu. Wśród poszukiwanych zawodów są m.in. operatorzy, elektrycy, mechanicy i ślusarze. Szansę na zatrudnienie mają również osoby bez kwalifikacji.

Jak poinformowała PAP członek zarządu Armatura Kraków Magdalena Tokarczyk-Cyran, firma nie wymaga, by ktoś był najwyższej klasy ekspertem w swojej specjalności. "Liczy się dla nas chęć do pracy i gotowość do podnoszenia kwalifikacji. Ze swej strony gwarantujemy szeroki pakiet szkoleń, atrakcyjne wynagrodzenie i liczne benefity pozapłacowe, które są formą dodatkowego podziękowania za zaangażowanie oraz rzetelną pracę" - deklaruje.

KFA Armatura do swojej fabryki w Nisku poszukuje "wielu pracowników produkcyjnych". Zakład produkujący szeroką gamę grzejników aluminiowych chętnie zatrudni operatorów, elektryków, mechaników, ślusarzy i tokarzy. Firma przyjmie też osoby bez kwalifikacji, które przeszkoli do konkretnych zadań.

Nowi pracownicy mogą liczyć m.in. na dodatkowe pakiety, takie jak bony świąteczne, dofinansowanie zakupu Karty Multisport, dofinansowanie wypoczynku, tzw. wczasy pod gruszą, specjalne zniżki w sklepach. Firma, która jest częścią Grupy PZU, oferuje też swoim pracownikom specjalne warunki do pakietów opieki medycznej PZU, a także zniżki na ubezpieczenia.

Spółka zatrudnia ponad 300 pracowników; oprócz grzejników, w swojej ofercie ma też m.in. baterie łazienkowe.

