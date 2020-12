Podkarpackie: Kierowcy korzystają już z obwodnicy Dynowa

Ponad 35 mln zł kosztowała, oddana w środę do użytku, obwodnica Dynowa (Podkarpackie). Prawie 4-kilometrowa trasa jest częścią drogi wojewódzkiej nr 835 prowadzącej z Lublina do Grabownicy Starzeńskiej.

Jak powiedział podczas oficjalnego oddania do ruchu obwodnicy wicemarszałek woj. podkarpackiego Piotr Pilch, dzięki inwestycji zwiększa się dostępność m.in. Bieszczadów. "Obwodnica ułatwi dotarcie m.in. do drogi krajowej nr 94 i autostrady A4" - dodał.

Pilch przypomniał, że w tym roku samorząd województwa oddał już kilka obwodnic, m.in. Strzyżowa, Lubaczowa, Radomyśla Wielkiego, a kolejne są przygotowywane.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber zaznaczył, że na Podkarpaciu widać boom inwestycyjny, szczególnie związany z budownictwem drogowym.

Weber dodał, że resort infrastruktury prowadzi w regionie inwestycje związane z budową trasy Via Carpatia. "Wszystkie sześć odcinków w stronę Lublina jest już w fazie realizacyjnej. W 2021 roku będą one oddawane do eksploatacji. Na południe od Rzeszowa mamy podpisaną umowę na odcinku Rzeszów - Babica, ogłoszone przetargi na kolejne dwa odcinki, a na następne przetargi będą w 2021" - zadeklarował wiceminister.

Weber dodał, że trwa budowa obwodnicy Stalowej Woli Niska oraz Łańcuta. "Zapadły decyzje o budowie kolejnych obwodnic w ciągach dróg krajowych m.in. w Przemyślu, Sanoku, Nowej Dębie i Kolbuszowej oraz o innych inwestycjach. Boom inwestycyjny na podkarpackich drogach trwa w najlepsze" - powiedział.

Obwodnica znajduje się po wschodniej stronie Dynowa, w bezpośrednim sąsiedztwie kolejki wąskotorowej relacji Przeworsk - Dynów. Jej początek to rondo w miejscu przecięcia się dróg wojewódzkich nr 835 i 884 w Bachórzu. Kończy się natomiast na skrzyżowaniu przy ul. Karolówka w Dynowie.

W ramach prac, oprócz samej drogi, powstało m.in. pięć skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, w tym dwa ronda, oraz trzy mosty na potokach.

Budowa obwodnicy trwała nieco ponad rok i kosztowała ponad 35 mln zł. Projekt inwestycji był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014 - 2020, a wartość dofinansowania wyniosła ponad 28,8 mln zł. Wykonawcą trasy była firma Eurovia.