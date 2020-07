Podkarpackie: Kolejni powodzianie otrzymali od PGNiG sprzęt AGD

89 rodzin dotkniętych powodzią, która nawiedziła część Podkarpacia pod koniec czerwca br., otrzymało w piątek od PGNiG sprzęt AGD, np. lodówki, pralki. To już trzecia transza pomocy od tej firmy dla podkarpackich powodzian.

W piątek pomoc otrzymały rodziny z podkarpackich gmin: Brzyska, Jasienica Rosielna, Kołaczyce oraz z miast i gmin Jedlicze i Jasło.

Jak mówił szef PGNiG Jerzy Kwieciński w trakcie rozładowywania transportu ze sprzętem dla powodzian z Jasła, "nie można stać obojętnie, gdy takie nieszczęście dotyka sąsiadów".

"A w ten sposób w PGNiG postrzegamy mieszkańców Podkarpacia, gdzie działalność wydobywczą prowadzimy w zasadzie od zawsze. Dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się ruszyć z pomocą rodzinom, które najbardziej ucierpiały w wyniku żywiołu" - powiedział, cytowany w informacji prasowej PGNiG, Kwieciński.

Przekazany w piątek w Jaśle sprzęt to trzecia już tura pomocy powodzianom od PGNiG. Łącznie do tej pory pomoc otrzymało 256 rodzin z 14 gmin. Sprzęt trafił do osób, które straciły dorobek życia w wyniku powodzi, która nawiedziła Podkarpacie pod koniec czerwca.

Otrzymały one 283 sztuki dużego AGD: kuchenek, lodówek i pralek.

Na początku lipca pomoc materialną otrzymało około 100 rodzin poszkodowanych w powodzi w Trzcinicy i gminie Bircza. Tydzień później sprzęt trafił do 68 rodzin z gmin: Chmielnik, Dubiecko, Hyżne, Jawornik Polski, Kańczuga (miasto i gmina), Łańcut oraz Markowa.

Ofiarowany sprzęt AGD został kupiony przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, której fundatorem jest PGNiG SA. Pomoc poszkodowanym była koordynowana z lokalnymi władzami administracji rządowej i samorządowej.

PGNiG ma na Podkarpaciu 28 kopalni ropy oraz gazu, a także trzy podziemne magazyny gazu ziemnego. Za eksploatację surowców odpowiada Oddział PGNiG w Sanoku, który zatrudnia blisko 1,5 tys. osób.