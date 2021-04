Podkarpackie: Kolejny inwestor w parku Rzeszów-Dworzysko

12 mln zł zainwestuje na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko firma Buty Jana. Spółka wybuduje w parku magazyn o powierzchni ok. 4000 m kw. Dzięki inwestycji zatrudnienie znajdzie 60 osób.

Firma dotychczas zajmowała się sprzedażą obuwia sportowego, obecnie rozszerza swoją działalność o odzież i akcesoria sportowe. Spółka działa na rynku od 2002 r. Swoje produkty w 90 proc. sprzedaje na międzynarodowym rynku, w tym m.in. do krajów UE, ale także na Ukrainę, do USA i Japonii.

Park Rzeszów-Dworzysko o powierzchni ponad 83 ha prowadzony jest przez starostwo rzeszowskie. Jak poinformował PAP sekretarz starostwa Waldemar Pijar, w ramach planowanej inwestycji powstanie nowy magazyn firmy. "Dzięki nowemu magazynowi spółka będzie mogła poszerzyć swoją ofertę" - dodał.

Jak podkreślił właściciel firmy Adam Bałdyga, nową inwestycję oraz poszerzenie asortymentu "wymusza" dynamiczny rozwój rynku e-commerce.

Obecnie w firmie Buty Jana zatrudnionych jest 40 osób. W związku z planowaną inwestycją na terenie parku Rzeszów-Dworzysko prace znajdzie 60 osób.

Firma posiada obecnie magazyny o powierzchni ok. 1700 m kw. w gminie Boguchwała k. Rzeszowa. Nowy magazyn będzie miał powierzchnię ok. 4000 m kw. Wartość planowanej inwestycji to 12 mln zł.

PNT Rzeszów-Dworzysko o powierzchni ponad 83 ha jest w pełni uzbrojony; znajduje się blisko autostrady A4, drogi ekspresowej S19, międzynarodowego lotniska Rzeszów-Jasionka oraz magistrali kolejowej E30 Niemcy-Polska-Ukraina. Do tej pory zainwestowało tam 25 przedsiębiorstw. Docelowo pracę znajdzie w nim ok. 3000 osób.

