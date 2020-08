Podkarpackie: Konkurs dla innowacyjnych mikro, małych i średnich firm

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) ogłosiła nabór do konkursu Innowator Podkarpacia. To już XXI edycja plebiscytu, który skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania.

Jak poinformował PAP Jakub Namięta z RARR, celem konkursu jest wypromowanie firmy, która jest innowacyjna i dysponuje produktem o wysokim standardzie. Podkreślił, że udział w konkursie jest bezpłatny, finansowany jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw mających sukcesy w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, posiadających swoją siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Laureaci konkursu otrzymają honorowy tytuł Innowator Podkarpacia 2020.

Regulamin oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej RARR. Deklarację uczestnictwa w konkursie można przesyłać drogą elektroniczną do 19 sierpnia br.

Patronat honorowy nad konkursem objął marszałek województwa podkarpackiego oraz rektor Politechniki Rzeszowskiej.