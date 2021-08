Podkarpackie: Konkurs dla innowacyjnych MŚP i startupów z regionu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) ogłosiła w środę nabór do konkursu Innowator Podkarpacia, kierowanego do miejscowych MŚP i startupów z sukcesami w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. To XXII edycja plebiscytu.

Jak poinformował PAP Jakub Namięta z RARR, celem konkursu jest wypromowanie firmy, która jest innowacyjna i dysponuje produktem o wysokim standardzie. Podkreślił, że udział w konkursie jest bezpłatny, finansowany w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw mających sukcesy w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, posiadających swoją siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Laureaci konkursu otrzymają honorowy tytuł Innowator Podkarpacia 2021.

W tym roku konkurs przeznaczony jest również dla startupów mających sukcesy w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

"Wierzymy, że dzięki idei konkursu uda nam się wypromować firmy oraz Podkarpacie jako region dysponujący wyjątkową myślą technologiczną, oferujący produkty o wysokim światowym standardzie" - podkreślił Namięta.

Regulamin oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej RARR. Deklarację uczestnictwa w konkursie można przesyłać drogą elektroniczną do 27 sierpnia br.

Wiceprezes zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jolanta Wiśniowska zaznaczyła, że konkurs promuje innowacyjność w działalności gospodarczej. "Zachęca przedsiębiorców do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i wspiera tych, którzy innowacje wprowadzają. Promując dobre przykłady, pokazujemy, że województwo podkarpackie dysponuje wyjątkową myślą technologiczną" - przekonuje Wiśniowska.

Dodała, że firmy, które się zgłaszają do konkursu, od lat ocenia to samo grono audytorów.

"To profesorowie Politechniki Rzeszowskiej, specjaliści w różnych dziedzinach, m.in. będących domeną podkarpackich firm - informatyki, chemii, mechaniki, budownictwa. Przeprowadzają oni audyt technologiczny firmy, co jest dodatkową wartością dla biorących udział w konkursie. Potwierdza on innowacyjność produktu czy usługi, co firma może potem wykorzystać, starając się o dofinansowanie w ramach unijnych projektów" - podkreśliła wiceprezes RARR.

W dotychczasowych 21 edycjach konkursu wzięło udział ponad 300 firm z regionu. Tytuł Innowatora Podkarpacia zdobyło ponad 60 przedsiębiorców.

Patronat honorowy nad konkursem objął marszałek województwa podkarpackiego, wojewoda podkarpacki oraz rektor Politechniki Rzeszowskiej.

