Podkarpackie: Konwój TBM dotrze we wtorek w nocy na plac budowy

Konwój maszyny TBM, która wydrążyć ma tunel na odcinku szlaku Via Carpatia, w poniedziałek o godz. 22 wyruszy z węzła Rzeszów Południe na drodze ekspresowej S19, przejedzie ulicami stolicy Podkarpacia i dotrze do miejsca docelowego, czyli na plac budowy w Babicy - przekazała GDDKiA.

Jak poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, po zjeździe z węzła Rzeszów Południe transport będzie poruszał się rzeszowską ulicą 9. Dywizji Piechoty, a następnie ul. Podkarpacką.

"Po dojeździe konwoju do granicy Rzeszowa, co nastąpi ok. 23.30, do czasu przejazdu kolumny ruch pojazdów na drodze krajowej nr 19 na kierunku Babica - Rzeszów zostanie wstrzymany. Natomiast dla kierunku Rzeszów - Babica nie będzie możliwości wyprzedzenia kolumny. Po przejeździe kolumny, ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany. W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych" - dodała Rarus.

Przyjazd konwoju do Babicy na plac budowy planowany jest we wtorek w nocy, ok. godz. 2.

Jak przypomniała rzeczniczka, konwój będzie posiadać specjalistyczne zabezpieczenie. Będą to m.in. tablice VMS (znaki zmiennej treści pokazujące bieżące komunikaty) oraz mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną. Towarzyszyć mu będą także piloci kierujący ruchem oraz policjanci.

Rarus podkreśliła, że tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono. "Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu" - zaznaczyła.

Rzeczniczka zaapelowała również do osób, które będą obserwować przejazd kolumny, o odpowiedzialne zachowanie. "Prosimy, aby nie podchodzić na bliską odległość do pojazdów biorących udział w konwoju. Zabronione jest także zatrzymywanie się na drodze lub zwalnianie na jezdniach obok w celu wykonania zdjęć lub nagrania filmów" - dodała.

Transport największych elementów maszyny TBM, która wydrąży tunel w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica, trwa już od kilku dni.

Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu.

Fragment S19 realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i aktualnie prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano na 2026 r.

W ramach inwestycji oprócz tunelu powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

