Podkarpackie: Lasy Państwowe dołożą się do remontu mostów w Bieszczadach

Trzy mosty zostaną zmodernizowane a jeden wybudowany w Bieszczadach w ramach umowy między samorządem województwa podkarpackiego a Lasami Państwowymi – poinformował w czwartek rzecznik prasowy marszałka województwa podkarpackiego Tomasz Leyko.

Rzecznik przypomniał, że to kolejne inwestycje realizowane formule montażu finansowego obejmującego środki budżetu województwa i Lasów Państwowych. "Inwestycje realizowane w ramach wspólnej umowy mają na celu modernizację infrastruktury komunikacyjnej w Bieszczadach, a tym samym szersze otwarcie tej części regionu na turystów i inwestorów" - wyjaśnił Leyko.

W ramach ostatniej podpisanej umowy, wyremontowany będzie most na Sanie w miejscowości Huzele, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna.

Jak podkreślił rzecznik, remont będzie polegał przede wszystkim na wymianie 6 sztuk lin sprężających i bloków kotwiących. Obiekt zostanie również zabezpieczony antykorozyjnie.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie prawie 2 mln zł, z czego dofinansowanie z Lasów Państwowych to 300 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości prawie 1,7 mln zł pochodzi z budżetu województwa. Wykonawcą remontu jest Przedsiębiorstwo Budowlane "STALMOST" ze Stalowej Woli.

Kolejną wspólną inwestycją będzie remont dwóch mostów nad potokiem Smolniczek w miejscowościach Lutowiska i Smolnik na drodze wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne.

Jak zaznaczył Leyko, dzięki remontowi obiektów zostaną zlikwidowane obecne ograniczenia prędkości do 30 km/h, co wpłynie na płynność ruchu na tej drodze. Całkowita wartość zadania to prawie 1,3 mln zł, z czego wkład Lasów Państwowych wynosi 100 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości prawie 1,2 mln zł pochodzi z budżetu województwa. Wykonawcą, podobnie jak remontu mostu w miejscowości Huzele, będzie firma "STALMOST" ze Stalowej Woli.

Natomiast w miejscowości Jabłonki powstanie nowy most na rzece Hoczewka. Będzie on częścią drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna.

"Obiekt o konstrukcji stalowo-betonowej, którego szerokość wyniesie 7 m, będzie cechował się nośnością odpowiadającą klasie A. Dodatkowo po obu stronach mostu zostaną wybudowane chodniki o szerokości 2,5 m i 1,5 m" - dodał Leyko.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 5 mln zł, z czego dofinansowanie z Lasów Państwowych wynosi 150 tys. zł.

Zdaniem marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla ograniczenia nośności mostów w Bieszczadach stanowi duży problem dla lokalnych przedsiębiorców. "To był poważny problem w ostatnich latach, szczególnie dla przedsiębiorców z branży transportowej. Obniżona nośność mostów ograniczała możliwość przemieszczania się ciężkich samochodów po bieszczadzkich drogach" - dodał Ortyl i zapewnił, że w przyszłości kolejne mosty w Bieszczadach będą remontowane.