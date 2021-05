Podkarpackie: Lotnisko w Jasionce będzie testować Covid Detector

Port lotniczy w podrzeszowskiej Jasionce jako pierwsze lotnisko regionalne przetestuje innowacyjną technologię wykrywania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w wydychanym powietrzu.

W środę na lotnisku podpisany został list intencyjny między władzami portu a podkarpacką firmą ML System, która stworzyła Covid Detector.

Zgodnie z podpisaną umową, urządzenie niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych dokumentów dopuszczających do użytkowania zostanie udostępnione pasażerom podrzeszowskiego lotniska.

Zaprojektowany i wyprodukowany przez ML System Covid Detector wykorzystuje spektroskopię rozproszeniową umożliwiającą określenie charakterystycznego tylko dla wirusa SARS-CoV-2 widma oraz dokonanie w czasie rzeczywistym oceny próbki pobranej z powietrza wydychanego przez badaną osobę. Wynik testu jest prezentowany na ekranie urządzenia w ciągu kilku sekund.

Jak powiedział podczas uroczystości prezes zarządu lotniska Adam Hamryszczak, Jasionka jako pierwszy port regionalny w Polsce ma szansę zapewnić podróżnym tego rodzaju innowacyjną usługę.

"To doskonała wiadomość dla pasażerów, którzy bezpośrednio po przylocie do Jasionki będą mogli szybko i bezinwazyjnie poddać się testowi na obecność koronawirusa. Zależy nam, aby stale podnosić jakość obsługi pasażera na naszym lotnisku. Wierzę, że Covid Detector pomoże zredukować stres związany z podróżą i przyczyni się do zwiększenia ruchu pasażerskiego" - dodał.

Zdaniem prezesa ML System Dawida Cyconia, szybka diagnostyka w miejscach publicznych będzie miała kluczowe znaczenie w walce koronawirusem i jego mutacjami, a w przyszłości z innymi patogenami.

"Cyfrowa postać materiału genetycznego pobranego od tysięcy ludzi da niespotykane wcześniej możliwości badawczo-analityczne do wykrywania wielu chorób, nie tylko koronawirusa. Będzie to możliwe dzięki tworzeniu sieci zależności z wykorzystaniem m.in. zjawisk fizyki kwantowej i uczenia maszynowego" - zaznaczył.

W trakcie środowej konferencji prasowej przedstawiciele ML System zaprezentowali działanie urządzenia Covid Detector. Wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem testu i uzyskaniem jego wyniku łącznie trwały około jednej minuty. Na terenie portu lotniczego w Jasionce urządzenie będzie zlokalizowane w tzw. strefie otwartej terminala pasażerskiego, dostępnej zarówno dla podróżnych, jak i pozostałych użytkowników lotniska.

