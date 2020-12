Podkarpackie: Lotnisko w Jasionce ma połączenie z Eindhoven

We wtorek na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce (Podkarpackie) zainaugurowano loty do holenderskiego Eindhoven. Rejsy na tej trasie uruchomił węgierski przewoźnik Wizz Air.

W inauguracyjnym rejsie z Eindhoven na pokładzie Airbusa A321 przyleciało do Jasionki ponad 100 pasażerów. Nowe połączenie będzie odbywać się dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, która znacznie ogranicza mobilność podróżnych, rejsy z Jasionki do Eindhoven zostaną zawieszone na początku stycznia 2021 r. Pojawią się z powrotem w rozkładzie na początku marca przyszłego roku.

Jak podkreślił prezes portu w Jasionce Adam Hamryszczak, loty do Holandii to przełomowe wydarzenie dla lotniska. "Po pierwsze dlatego, że rozpoczynamy współpracę z nowym przewoźnikiem. Po drugie spełniamy oczekiwania mieszkańców Podkarpacia i sąsiednich województw podróżujących do Niderlandów zarówno w celach zarobkowych, jak i turystycznych" - dodał.

Hamryszczak wierzy, że połączenie z Eindhoven to dopiero początek współpracy lotniska z Wizz Air. "Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli uruchomić kolejne kierunki z Rzeszowa" - podkreślił.

Jasionka stała się dziesiątym lotniskiem w Polsce obsługującym samoloty Wizz Air.

Rozpoczęcie stałej współpracy z Wizz Air dla podrzeszowskiego lotniska wiąże się z obsługą rzadko dotąd widywanych w Jasionce samolotów Airbus A320 i A321. Przewoźnik dysponuje flotą ponad 130 tego typu maszyn, które w zależności od konfiguracji mogą zabrać na pokład od 180 do 239 pasażerów. Są rozlokowane w 27 bazach na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.