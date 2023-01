Podkarpackie: Lotnisko w Jasionce obsłużyło ponad 730 tys. pasażerów w 2022 r.

Ponad 730 tys. pasażerów obsłużył port lotniczy w podrzeszowskiej Jasionce w ubiegłym roku. Wyniki zanotowane w drugiej połowie 2022 r. były najlepsze w historii lotniska – poinformował we wtorek prezes zarządu portu Adam Hamryszczak.

Hamryszczak dodał, że osiągnięty wynik to 95 proc. ruchu pasażerskiego z najlepszego w historii portu roku 2019. "To powód do dużej satysfakcji, niemniej żadna liczba nie jest w stanie oddać tego, co wydarzyło się na naszym lotnisku w ubiegłym roku" - stwierdził.

Podkreślił, że rola jaką pełni lotnisko od czasu agresji Rosji na Ukrainę postawiła ogrom wyzwań. "Moim zdaniem skutecznie stawiliśmy wszystkim wyzwaniom czoła. W tych okolicznościach za największy sukces, uważam utrzymanie statusu lotniska cywilnego i niezakłóconą obsługę rejsów rozkładowych, a także konsekwentny rozwój siatki połączeń regularnych i czarterowych" - przyznał Hamryszczak.

W ub.r. port obsłużył w sumie ponad 730 tys. pasażerów. Wyniki drugiego półrocza były najlepsze w historii portu, mimo iż równolegle z lotami rozkładowymi w Jasionce przyjęto kilka tysięcy samolotów niosących pomoc dla Ukrainy. Rekordowo bogata była także siatka letnich połączeń, obejmująca aż 20 tras międzynarodowych i trzy krajowe.

W 2022 roku w podkarpackim porcie ustanowiono aż sześć miesięcznych rekordów, a wynik z lipca (prawie 97 tys. pasażerów) jest najlepszym w historii lotniska. W Jasionce obsłużono w ub.r. również największą dotąd liczbę podróżnych korzystających z lotów czarterowych - blisko 110 tys.

Wśród przewoźników obsługujących rejsy regularne do i z Jasionki w 2022 r. pozycję lidera utrzymał Ryanair, który przewiózł blisko 290 tys. pasażerów, PLL LOT obsłużył ponad 200 tys., zaś Wizz Air - 82 tys. pasażerów.

Najpopularniejszymi kierunkami pozostały Londyn (188 tys.) i Warszawa (178 tys.).

Jak przyznał rzecznik lotniska Waldemar Mazgaj, sytuacja geopolityczna sprawiła, że lotnisko w Jasionce gościło wiele osobistości z całego świata, w tym kilkudziesięciu prezydentów i premierów.

"Nasz port odwiedzili m.in. amerykański przywódca Joe Biden, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. W Jasionce lądowali również znani na świecie przedsiębiorcy, tacy jak Richard Branson, a także gwiazdy show biznesu: Bono i The Edge z zespołu U2, czy aktor Sean Penn" - wyliczył.

Mazgaj podkreślił, że w statystykach operacji lotniczych w 2022 r., łącznie jest to blisko 15 tys. startów i lądowań, istotny udział mają samoloty z pomocą humanitarną, w tym ponad 300 samolotów ewakuacji medycznej, które chorych i rannych w wyniku działań wojennych na Ukrainie transportowały z Jasionki do szpitali i klinik w Europie Zachodniej.

