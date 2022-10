Podkarpackie: Lotnisko w Jasionce obsłużyło w wakacje ponad 114 tys. pasażerów

Ponad 114 tys. pasażerów obsłużył port lotniczy w podrzeszowskiej Jasionce w czasie tegorocznych wakacji. To najwięcej w jego historii - poinformowały we wtorek władze spółki zarządzającej lotniskiem. Najczęściej wybieranym kierunkiem była Turcja.

Jak powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Jasionce prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Adam Hamryszczak, do tej pory najlepszy wynik w czasie wakacji lotnisko osiągnęło w 2018 r. Obsłużono wówczas ponad 77 tys. pasażerów.

"Ten rekord udało się pobić. Obecnie to ponad 114 tys. pasażerów, więc jest to wzrost niemal 50 proc." - dodał.

Hamryszczak zaznaczył, że najwięcej pasażerów w czasie wakacji - ponad 95 tys. - skorzystało z lotów czarterowych. W tym segmencie liderem był kierunek turecki i miasta Antalya i Bodrum. Dużo pasażerów leciało również do Grecji (Rodos, Kreta, Zakynthos). W tym roku po raz pierwszy z Jasionki można było polecieć do Tirany, stolicy Albanii.

Jak podał prezes spółki zarządzającej podrzeszowskim lotniskiem, z lotów regularnych w czasie wakacji skorzystało 19 tys. osób. "To też bardzo dobry wynik, głównie dzięki współpracy w LOT-em, który w czasie tych wakacji otworzył kilka kierunków na ciekawych destynacjach, np. do Chorwacji - Rijeka, Zadar. Dużą popularnością cieszyła się też Wenecja" - wymieniał Hamryszczak.

Podkreślił, że kierunkiem, który "rządził tego lata w Jasionce" była Turcja. "Prawie 43 proc. wszystkich pasażerów w tym okresie wybrało ten kierunek i dwa miasta: Antalya i Bodrum. Liczymy, że w kolejnych latach ten wynik będzie równie dobry" - powiedział.

Obecny na konferencji honorowy konsul generalny Turcji w Krakowie Paweł Dowgier powiedział, że bardzo cieszy się, że Turcja była tak często wybierana przez pasażerów. Przypomniał, że Turca dysponuje ok. 8 tys. linii brzegowej, gdzie są różnorodne plaże. "Jest Kapadocja, riwiera turecka, znakomite jedzenie to wszystko to są oczywistości, ale jest również masa rzeczy, które można odkryć, podróżując po Turcji, do czego zachęcam. Turcja jest bezpiecznym krajem do tego typu wycieczek" - powiedział.

Na konferencji podano również, że od początku roku podkarpackie lotnisko obsłużyło ponad 600 tys. pasażerów. Zdaniem Hamryszczaka Jasionka należy do grona lotnisk, które najszybciej "odbudowują się po pandemii".

