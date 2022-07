Podkarpackie: Mieszkańcy protestują przeciwko budowie linii do CPK

Mieszkańcy Jasionki i właściciele ogródków działkowych w Rzeszowie protestują przeciwko przebiegowi linii kolejowej tzw. szprychy prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. W sprawie interweniowali także posłowie z opozycji, którzy powołali Parlamentarny Zespół Podkarpacki.

We wtorek w Rzeszowie przebywa z wizytą wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, który spotkał się z protestującymi mieszkańcami oraz posłami.

Jak mówiła przed spotkaniem na konferencji prasowej posłanka PO Krystyna Skowrońska, minister Horała został zaproszony przez Parlamentarny Zespół Podkarpacki.

Dodała, że mieszkańcy Jasionki i Rzeszowa protestują przeciwko sposobowi konsultacji przebiegu. "Jedynie urzędnicy CPK i pan minister Horała mają się dobrze. Nikt nie rozmawia z mieszkańcami, którzy protestują przeciwko przebiegowi tzw. szprych do CPK" - mówiła Skowrońska, która przewodniczy zespołowi.

Posłanka dodała, że na wtorkowe spotkanie nie dostali zaproszenie samorządowcy z terenów, przez które przebiegać ma kolej.

Skowrońska podkreśliła, że przekazano im, że w spotkaniu udział może wziąć tylko do 15 osób. "Dla nas mieszkańcy są najważniejsi, ludzie z którymi się nie rozmawia. Nie interesuje ich podwyższanie cen za wywłaszczanie, bo inflacja i tak zje te pieniądze. Czekamy na rozmowy, będziemy mówić o arogancji władzy" - zaznaczyła posłanka PO.

Obecny na konferencji poseł Konfederacji Grzegorz Braun, zaznaczył, że zespół parlamentarny został powołany, by nie dopuścić do tego, żeby mieszkańcy Jasionki "zostali okradzeni" ze swojej ojcowizny.

Z kolei poseł Lewicy Wiesław Buż zwrócił uwagę, że strona CPK nie szuka rozwiązań, które są korzystne dla społeczeństwa. "Widzieliśmy przebiegi tych szprych i one są nie do przyjęcia, bo one burzą i rujnują. Jesteśmy przeciwni takiemu sposobowi procedowania" - mówił.

Natomiast Sebastian Ożóg z inicjatywy "Nie dla dewastacji Jasionki" mówił na konferencji, że mieszkańcy Jasionki nie są przeciwko inwestycji, ale wszystkie zaproponowane przebiegi linii kolejowych przebiegają przez środek miejscowości.

"Wszystkie warianty zakładają wyburzenie kilkudziesięciu budynków, a kolejne kilkaset osób znajdzie się w tzw. strefach buforowych, czyli przy nasypach" - mówił.

Ożóg podkreślił, że nikt z posłów PiS - mimo wielu próśb ze strony mieszkańców Jasionki - nie zainteresował się tematem. "Apelujemy i prosimy o reakcję. Nie jest jeszcze za późno" - powiedział.

Na konferencji przemawiał również przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców z Rzeszowa, bo w związku z budową szprychy do CPK zlikwidowane mają być ogródki działkowe w stolicy Podkarpacia. Działacz przekazał, że do tej pory nikt z CPK nie powiadomił związku o przebiegu linii kolejowej przez ogródki działkowe.

Marcin Horała podczas wtorkowej konferencji prasowej w Rzeszowie zapewnił, że wszystkie strony konfliktu zostaną wysłuchane. Zauważył, że przy tak dużych inwestycjach zawsze są protesty. Zaznaczył, że jeszcze żaden wariant przebiegu linii nie został ostatecznie wybrany.

Inwestycje kolejowe CPK w Podkarpackiem zapewnią docelowe skrócenie czasu przejazdu z Rzeszowa do Warszawy do 2 godz. 15 min. W ciągu doby zaplanowano 20 połączeń. Aktualnie najszybciej kursujący pociąg do Warszawy jedzie dwa razy dłużej. Do Warszawy skróci się także przejazd ze Stalowej Woli - do 1 godz. 45 min i z Tarnobrzegu - do 1 godz. 55 min. Z Jasła, Krosna i Sanoka - według założeń - dojedziemy do stolicy w 2 godz. 50 min, a z Przemyśla - w 3 godz. 15 min.

W woj. podkarpackim - według harmonogramu - pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 roku. Docelowo w ramach programu CPK na Podkarpaciu zostanie zbudowanych 155 km nowych linii kolejowych, a kolejne 173 km zostaną zmodernizowane.

