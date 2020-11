Podkarpackie: Most kolejowy na linii Zagórz-Krościenko będzie wyremontowany

Niemal 11 mln zł ma kosztować remont mostu kolejowego nad Sanem na linii Zagórz-Krościenko na Podkarpaciu. Prace przy inwestycji już się rozpoczęły i potrwają do końca przyszłego roku.

Jak poinformowała Dorota Szalacha z biura prasowego PKP PLK, wykonawca pracuje już przy demontażu starych torów na dojazdach do mostu. "Następnie remontowane będą dwa żelbetowe filary mostu, który ma długość 165 metrów" - dodała.

Prace obejmą również dwie zabytkowe kamienne podpory, które zostaną odrestaurowane i zachowają historyczny charakter.

Jak podkreśliła Szalacha, prace przy moście zaplanowano etapami.

"W czasie przyszłorocznych wakacji zachowana będzie przejezdność trasy z Zagórza przez most nad Sanem w stronę do miejscowości Uherce i Krościenko. To zapewni możliwość wakacyjnych przejazdów pociągiem w Bieszczady" - powiedziała.

Po sezonie letnim, we wrześniu 2021 r. rozpocznie się drugi etap inwestycji i nastąpi wymiana wyeksploatowanych przęseł mostu na nowsze.

Jak zaznaczyła Szalacha, wykorzystane będą konstrukcje o wadze 350 ton pochodzące z kolejowego mostu znad Wisły w Krakowie. "Montaż przęseł zakończy się do grudnia 2021r. Będą również ułożone nowe tory" - dodała.

Jak podkreśliła, dzięki nowej konstrukcji mostu po przeprawie będą mogły jeździć cięższe pociągi, umożliwi to przewóz towarów na tej linii.

Przedstawicielka PLK podkreśliła również, że historia mostu nad Sanem w Zagórzu zostanie utrwalona. "Zachowamy historyczne przęsło z końca lat 90-tych XIX w. Element zostanie wyeksponowany na nasypie kolejowym w sąsiedztwie toru" - zaznaczyła.

Wykonawcą prac za niemal 11 mln zł jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.