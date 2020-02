Podkarpackie: Na stacji PKP w Rzeszowie oddano dwa nowe perony

Na stacji PKP Rzeszów Główny od poniedziałku podróżni korzystają z dwóch nowych peronów – poinformował PAP Piotr Hamarnik z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Perony powstały w ramach przebudowy stacji; inwestycja ma kosztować w sumie 205 mln zł.

Nowe perony są większe, wyższe i umożliwiają łatwiejsze wsiadania do pociągów. "Są na nich przygotowane poczekalnia i czytelne tablice informacyjne. Perony są w pełni zadaszone. Osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiej jest się po nich poruszać, dzięki liniom naprowadzającym i nawierzchni o zróżnicowanej strukturze" - dodał Hamarnik.

Teraz wykonawca przystąpi do kolejnego etapu modernizacji stacji. Prace budowlane obejmą peron nr 3, który będzie powiększony i podwyższony. "Prace będą prowadzone także przy rozbudowywanym przejściu podziemnym. Już teraz można nim przejść do peronu 2, a docelowo połączy centrum Rzeszowa z ul. Kochanowskiego" - zaznaczył.

Przejście podziemne będzie też wyższe i szersze od dotychczasowego, powstaną schody ruchome i windy.

Równolegle z przebudową stacji Rzeszów Główny prowadzone są prace związane z remontem wiaduktu nad ul. Batorego. Te prace PKP PLK koordynuje z władzami Rzeszowa, bo to miasto będzie odpowiadać za przebudowę drogi. Wiadukt będzie poszerzony, dzięki czemu ruch będzie się odbywał w obu kierunkach jednocześnie; powstanie też chodnik i ścieżki rowerowe. Ta inwestycja poprawi komunikację w Rzeszowie.

Przebudowa stacji Rzeszów Główny to część większej inwestycji. Do tej pory w jej ramach oddany został do użytku nowy przystanek Rzeszów Zachodni.

Zakończenie prac o wartości 205 mln zł planowane jest na kwiecień 2021 r.

Wykonawcą prac jest konsorcjum czterech firm: Track Tec Construction, Inżynieria Rzeszów, Intop Warszawa i Infrakol.