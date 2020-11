Podkarpackie: Na stacji PKP w Rzeszowie podróżni korzystają z nowych wind

Na stacji PKP Rzeszów Główny podróżni mogą korzystać już z czterech nowych wind. Urządzenia zostały zamontowane w ramach remontu stacji, który w sumie będzie kosztować 205 mln zł.

Jak poinformowała w środę PAP Dorota Szalacha z biura prasowego PKP PLK, podróżni mogą korzystać z wind przy wejściu na peron nr 1, od strony Placu Dworcowego, przy peronach nr 2 i 3 oraz przy wyjściu z tunelu od strony ul. Kochanowskiego. "Z wind bez problemu skorzystają osoby na wózkach, rodziny z dziećmi, osoby z ciężkimi bagażami, a także rowerzyści" - dodała.

Jak zaznaczyła Szalacha, poza windami udogodnieniem dla podróżnych będą cztery pary schodów ruchomych prowadzących na perony. "Schody zostaną wkrótce oddane do użytku" - zapowiedziała.

Wcześniej w ramach remontu stacji oddano już trzy nowe perony, które są wyższe, dzięki czemu podróżni mogą łatwiej wejść do pociągów. Na stacji zamontowano również ponad 100 tablic informacyjnych, a dla osób niewidomych i słabowidzących przygotowano system ścieżek naprowadzających. Dostęp do peronów ułatwia również 140-metrowe przejście podziemne, które łączy również dwie części Rzeszowa. Przejście zastąpiło dotychczasową kładkę nad torami.

Przebudowa stacji Rzeszów Główny to część większej inwestycji. Do tej pory w jej ramach oddany został do użytku nowy przystanek Rzeszów Zachodni.

Zakończenie prac o wartości 205 mln zł planowane jest na kwiecień 2021 r. Wykonawcą prac jest konsorcjum czterech firm: Track Tec Construction, Inżynieria Rzeszów, Intop Warszawa i Infrakol.