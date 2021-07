Podkarpackie: Nabór na wolne stanowiska w Krajowej Administracji Skarbowej

Rozpoczął się nabór do Służby Celno-Skarbowej na Podkarpaciu. Na kandydatów czeka 50 wolnych etatów – poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. Dodała, że podania można składać do 9 sierpnia br.

Rzeczniczka zaznaczyła, że funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej może zostać osoba, która m.in. jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat musi też posiadać wykształcenie co najmniej średnie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią i dobrym stanem zdrowia.

"Z uwagi na specyfikę pracy, dodatkowym atutem kandydata będzie wykształcenie średnie techniczne, np. mechaniczne, mechatroniczne, elektroniczne lub wyższe wykształcenie prawnicze czy ekonomiczne. Na liście wymagań dodatkowych znajduje się także doświadczenie zawodowe zdobyte np. w kancelariach prawnych czy instytucjach państwowych i samorządowych" - podkreśliła Chabowska.

Dodatkowo punktowane będą również ukończone kursy lub szkolenia przydatne w Służbie Celno-Skarbowej, np. trenowanie sportów walki, uprawnienia instruktora sportu, uprawnienia instruktora strzelectwa, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także prawo jazdy kat. C.

Jak powiedziała Chabowska, kandydatów do służby czeka kilka etapów postępowania m.in. test wiedzy, sprawności fizycznej, test kompetencyjny czy rozmowa kwalifikacyjna. Test wiedzy planowany jest już 28 sierpnia 2021 r.

Zdaniem dyr. Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Witolda Mrozka, zakres zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej jest bardzo szeroki. "Dlatego dajemy możliwości zatrudnienia osobom o różnym przygotowaniu zawodowym i w różnych lokalizacjach na terenie województwa podkarpackiego" - podkreślił.

Kandydaci, którzy pozytywnie zakończą rekrutację pracować będą w granicznych oddziałach celnych w Korczowej, Medyce i Budomierzu, także w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

