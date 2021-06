Podkarpackie: Nielegalne papierosy ukryte w dachu autokaru

Podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej (Podkarpackie) funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt papierosów, które ukryte były w dachu autokaru. Nielegalny towar miał trafić na Słowację.

Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, kontrabanda została znaleziona podczas szczegółowej kontroli autokaru, który wjeżdżał do Polski. "Szczególną uwagę funkcjonariuszy zwrócił dach pojazdu. Jak się okazało, znajdowała się tam skrytka, w której przewożone były nielegalne papierosy. Kontrola autokaru zakończyła się zatrzymaniem blisko 1,5 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy" - dodała.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.

Jak podkreśliła Chabowska, podejrzany o przemyt kierowca, obywatel Ukrainy, wpłacił 8,6 tys. zł na poczet grożącej mu kary. Krajowa Administracja Skarbowa zwróciła się także do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju.

