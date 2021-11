Podkarpackie: Nowe wakacyjne kierunki z lotniska w Jasionce

W przyszłoroczne wakacje z lotniska w podrzeszowskiej Jasionce będzie można polecieć na Maderę, Fuerteventurę i na Majorkę. Te trzy nowe kierunki uruchomi z podkarpackiego lotniska biuro podróży Itaka.

Jak poinformował prezes zarządu portu w Jasionce Adam Hamryszczak, nowe kierunki otwierają kolejny rozdział w historii wakacyjnych lotów czarterowych.

"Standardową ofertę obejmującą połączenia z Bułgarią, Turcją, Grecją, a ostatnio również Albanią, rozszerzamy o destynacje dotąd niedostępne bezpośrednio z Jasionki, a oczekiwane przez coraz większą liczbę pasażerów. Chcemy być lotniskiem pierwszego wyboru dla całej Polski południowo-wschodniej" - dodał.

Hamryszczak zaznaczył, że lotnisko nie tylko poszerza siatkę połączeń, ale także podnosi standard obsługi klienta, szczególnie troszcząc się o rodziny z małymi dziećmi.

Natomiast prezes Itaki Piotr Henicz podkreślił, że nowa siatka połączeń oferowana z Jasionki jest "efektem wnikliwych badań i analiz, które przeprowadzamy wspólnie z siecią sprzedaży i portem".

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zauważył, że loty czarterowe to budowanie kolejnego filaru działalności spółki. Samorząd województwa jest udziałowcem spółki zarządzającej lotniskiem.

"Większy ruch pasażerski oznacza wyższe przychody oraz bardziej efektywne wykorzystanie przepustowości lotniska. Jego lokalizacja na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S-19 gwarantuje, że nowe kierunki przyciągną pasażerów nie tylko z Podkarpacia, ale także z Małopolski, Lubelszczyzny i woj. świętokrzyskiego" - uważa Ortyl.

Do tej pory z Jasionki wakacyjne loty czarterowe odbywały się do tureckiej miejscowości Antalya, do Burgas w Bułgarii, na grecką wyspę Rodos i do Tirany w Albanii.

