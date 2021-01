Podkarpackie: Nowy całodobowy przejazd kolejowo-drogowy w Rzeszowie

W ramach modernizacji stacji kolejowej Rzeszów Główny został przebudowany przejazd kolejowo-drogowy przy ul. Marii Konopnickiej w stolicy Podkarpacia. Dzięki przebudowie przejazd czynny jest przez całą dobę – poinformowała PAP w piątek Dorota Szalacha z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Szalacha przypomniała, że przed modernizacją przejazd czynny był tylko w godzinach od 6 do 22. "Od czwartku ruch drogowy na tym skrzyżowaniu odbywa się przez całą dobę" - dodała Szalacha.

Na skrzyżowaniu są nowe sygnalizatory i rogatki, z kolei na przejeździe wymieniono nawierzchnię jezdni. Jak podkreśliła Szalacha, położono gumowe płyty, które zapewniają lepszą odporność na uszkodzenia, które powodują ciężkie samochody. Natomiast piesi bezpiecznie mogą korzystać z chodnika o szerokości 2 m.

Obsługa wszystkich zamontowanych na skrzyżowaniu urządzeń jest prowadzona z Lokalnego Centrum Sterowania w Rzeszowie.

Skrzyżowanie zmodernizowano w ramach projektu, który przewiduje również m.in. przebudowę stacji Rzeszów Główny. Do tej pory oddano już trzy nowe perony na stacji, które są wyższe, dzięki czemu podróżni mogą łatwiej wejść do pociągów. Na stacji zamontowano również ponad 100 tablic informacyjnych, a dla osób niewidomych i słabowidzących przygotowano system ścieżek naprowadzających. Dostęp do peronów ułatwia również 140-metrowe przejście podziemne, które łączy także dwie części Rzeszowa. Przejście zastąpiło dotychczasową kładkę nad torami.

Dotychczas w ramach tej inwestycji został oddany do użytku również nowy przystanek Rzeszów Zachodni.

Zakończenie prac o wartości 205 mln zł jest planowane na kwiecień 2021 r. Wykonawcą prac jest konsorcjum czterech firm: Track Tec Construction, Inżynieria Rzeszów, Intop Warszawa i Infrakol.