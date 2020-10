Podkarpackie: Nowy inwestor w Parku Technologicznym Rzeszów-Dworzysko

Na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko powstanie salon sprzedaży samochodów kempingowych wraz z zapleczem serwisowym i magazynowym. Inwestycja warta jest ok. 2 mln zł.

Park o powierzchni ponad 83 ha prowadzony jest przez starostwo rzeszowskie. Jak powiedział PAP starosta rzeszowski Józef Jodłowski, w czasie pandemii kampery cieszą się na rynku coraz większym zainteresowaniem i popyt na takie pojazdy gwałtownie rośnie.

Dodał, że to kolejna firma na terenie parku z branży samochodowej. Jodłowski przypomniał, że do tej pory zainwestowały tu firmy z takich branż, jak chemiczna, handlowa, lotnicza czy kosmetyczna. "Tak duża różnorodność ofert pracodawców to większa szansa dla naszych mieszkańców na znalezienie pracy dla osób różnych specjalizacji i kwalifikacji" - podkreślił.

Firma, która zainwestuje na terenie parku, to "Kampery Rzeszów Olga Stawarz". Jak zaznaczyła właścicielka spółki Olga Stawarz, firma będzie się zajmować sprzedażą i serwisem kamperów.

"Jesteśmy jedyną firmą w Polsce południowo-wschodniej i wschodniej zajmującą się samochodami kempingowymi. Na miejsce nowej inwestycji wybraliśmy Dworzysko ze względu na doskonałą infrastrukturę na tym terenie oraz dogodną lokalizację, w tym blisko przebiegającą tędy autostradę A4. Planujemy zainwestować tutaj ok. 2 mln zł" - powiedziała.

Firma planuje budowę salonu sprzedaży samochodów kempingowych wraz z zapleczem serwisowym i magazynowym oraz stworzenie punktu obsługowego dla osób podróżujących kamperami

"Kampery Rzeszów Olga Stawarz" to również autoryzowany dealer koncernu "Trigano", skupiającego większość marek samochodów kempingowych, specjalizującego się w sprzedaży nowych samochodów tego typu.

PNT Rzeszów - Dworzysko o powierzchni ponad 83 ha jest w pełni uzbrojony; znajduje się blisko autostrady A4, drogi ekspresowej S19, międzynarodowego lotniska Rzeszów - Jasionka oraz magistrali kolejowej E30 Niemcy-Polska-Ukraina. Do tej pory zainwestowało tam ok. 20 przedsiębiorstw. Docelowo pracę znajdzie ok. 3 tys. osób.