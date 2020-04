Podkarpackie: Nowy most w Mielcu zdał próbę obciążeniową

Nowy most na Wisłoce w Mielcu (Podkarpackie) przeszedł pozytywnie próbę obciążeniową. Inwestycja o wartości prawie 44 mln zł ma być niebawem oddana do użytku.

Jak poinformował PAP marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, przeprawa została poddana próbie obciążeniowej tuż przed Wielkanocą. "Test wypadł pozytywnie. To kolejny ważny etap; teraz pozostały już tylko formalności związane z oficjalnym dopuszczeniem mostu do ruchu ulicznego" - dodał.

Ortyl przyznał, że Mielec i cały region czekał na tę inwestycją "dziesiątki lat".

"Mieszkańcy czekają teraz na kolejne kroki samorządu miasta i powiatu oraz zainteresowanych gmin, abyśmy wspólnie mogli zbudować wiadukt nad torami L25 oraz dalszy odcinek drogi wojewódzkiej 984 do Piątkowca" - powiedział Ortyl.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że obiekt spełnia wszelkie wymagania wytrzymałościowe. Raport z wykonanej próby będzie jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie drogi.

Roboty budowlane na nowym moście i nowej drodze, wraz ze wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem, podlegają obecnie procedurom odbioru technicznego. Czynności te są wykonywane przez personel inżyniera kontraktu oraz inwestora. Ze względu na sytuację epidemiczną, kontrole nie są wykonywane komisyjnie, a odrębnie przez poszczególnych inspektorów nadzoru. W przyszłym tygodniu planowane jest złożenie kompletu dokumentów do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który wyda decyzję o użytkowaniu drogi.

Nowy most o długości ponad 530 metrów znajduje się w północno-zachodniej części gminy Mielec, pomiędzy Rzędzianowicami a Chorzelowem - między drogą wojewódzką nr 983 a drogą powiatową Tuszów Narodowy - Mielec - Rzochów. Prowadzi do niego nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 od ul. Sienkiewicza w Mielcu przez Złotniki; z drugiej strony kończy się rondem w Rzędzianowicach.

Koszt tej inwestycji, której wykonawcą jest Budimex, to prawie 44 mln zł, z czego wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego 2014-2020 to prawie 36,5 mln zł.

Rondo w Rzędzianowicach ma być początkiem kolejnej inwestycji drogowej na tym obszarze. Będzie to dalszy ciąg nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 od Rzędzianowic przez Trzcianę do Piątkowca. Szacowany koszt tej inwestycji to ok. 50 mln zł.