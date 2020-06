Podkarpackie: Od 20 czerwca bezpośrednie loty z Rzeszowa do Gdańska

Od 20 czerwca podróżni będą mogli polecieć bezpośrednio z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce do Gdańska. Połączenie będzie realizowane raz w tygodniu, w sobotę – poinformował w poniedziałek rzecznik portu w Jasionce Marcin Kołacz.

"Jestem zadowolony, że uda nam się jeszcze przed tegorocznymi wakacjami uruchomić połączenie z Gdańskiem. Ten rok będzie szczególny dla turystyki krajowej. Jestem przekonany, że niespełna półtora godzinny lot z Rzeszowa do centrum Trójmiasta wydatnie przyczyni się do wymiany turystów między tymi atrakcyjnymi regionami" zauważył prezes zarządu Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" Adam Hamryszczak.

Samolot z Rzeszowa wystartuje o godzinie 15.40, a w Gdańsku ma wylądować o 17.05. Z kolei w drugą stronę wylot zaplanowano na 13.20 a lądowanie w stolicy Podkarpacia o 14.40.

Zdaniem prezesa Portu Lotniczego w Gdańsku Tomasza Kloskowskiego tegoroczna letnia turystyka będzie się opierać głównie na podróżach po Polsce.

"Rzeszów to może być jeden z ciekawszych tegorocznych, letnich kierunków. Dlatego z przyjemnością i nadzieją przyjmujemy uruchomienie lotów na trasie z Gdańska do Rzeszowa. Zachęcamy podróżnych do latania na wakacje w Bieszczady, a mieszkańców Podkarpacia zapraszamy do przyjazdu nad piękne polskie morze" - powiedział Kloskowski.

W ostatnim komunikacie PLL LOT wydłużył obowiązywanie obecnej siatki połączeń do 30 czerwca.

Kołacz przypomniał, że wśród rejsów krajowych 12 tygodniowo odbywa się na trasie Warszawa-Rzeszów, oraz do Krakowa, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry.

Dostępny jest też rejs na trasie Kraków-Gdańsk oraz na dwóch nowych trasach: Kraków-Olsztyn-Mazury i Rzeszów-Gdańsk.

"Wszystkie połączenia realizowane są w oparciu o procedurę #BezpiecznyLOT. Połączenia międzynarodowe realizowane przez narodowego przewoźnika zostały odwołane do 30 czerwca" - przypomniał Kołacz.