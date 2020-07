Podkarpackie: Od czwartku loty z Jasionki do Szczecina

W czwartek wieczorem zainaugurowane zostanie połącznie lotnicze z podrzeszowskiej Jasionki do Szczecina. Rejsy odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Przewoźnikiem będą Polskie Linie Lotnicze LOT.

Samolot będzie kursował w poniedziałki i czwartki, z Jasionki maszyna będzie startowała o godzinie 19:25, a przylot zaplanowano na 20:55.

Jak poinformował PAP prezes portu w Jasionce Adam Hamryszczak, lot do Szczecina to przede wszystkim oszczędność czasu.

"Oferujemy mieszkańcom regionu kolejne, po Gdańsku, połączenie pozwalające zaplanować wypoczynek na północy kraju. Ze Szczecina można też szybko dostać się do Świnoujścia, Kołobrzegu czy Międzyzdrojów i tym samym skorzystać z uroków polskiego morza. Zapraszamy też wszystkich turystów z województwa zachodniopomorskiego do odkrywania atrakcji turystycznych Podkarpacia" - dodał.

Prezes portu przypomniał, że lotnisko w Jasionce jest partnerem kampanii promocyjnej "CzasNaPodkarpackie", która zachęca do korzystania z wielu atrakcji turystycznych w regionie. Na lotnisku powstał punkt informacji turystycznej, w którym każdy pasażer przylatujący otrzyma voucher uprawniający do 30-proc. zniżki na bilety wstępu do muzeów, zamków i innych obiektów turystycznych na Podkarpaciu.

Zdaniem Hamryszczaka, akcja promocyjna organizowana przez samorząd województwa i bon turystyczny oferowany przez rząd mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na odmrażanie branży turystycznej.

Z lotniska w Jasionce można dotrzeć m.in. do Warszawy i Gdańska, Zadaru, Salonik, Burgas, Barcelony oraz do Manchesteru, Bristolu i Dublina.