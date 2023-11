Podkarpackie: Od niedzieli korekta jazdy pociągów Polregio

W niedzielę nastąpi korekta rozkładu jazdy pociągów uruchamianych na Podkarpaciu przez Polregio. Pojawi się m.in. dodatkowe połączenia z Rzeszowa do lotniska w Jasionce. Zmieniony rozkład jazdy będzie obowiązywał do 9 grudnia br..

Jak poinformował Jan Andrzej Prawelski z Polregio w Rzeszowie, zmiana rozkładu jazdy wynika z prac modernizacyjnych, które prowadzi zarządca infrastruktury kolejowej, spółka PKP PLK.

"W ramach korekty od niedzieli pojawi się dodatkowa para pociągów w relacji Rzeszów Główny - Jasionka (lotnisko). Dodatkowo niektóre połączenia do lotniska będą miały zmienione godziny kursowania, co ma na celu lepsze dostosowanie oferty do potrzeb podróżnych" - dodał Prawelski.

Przedstawiciel Polregio przypomniał, że spółka realizuje połączenia kolejowe na Podkarpaciu zgodnie z zamówieniem urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. "Realizacja połączeń dotyczy pociągów Regio oraz Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej" - zaznaczył.

Z uwagi na korektę w rozkładzie jazdy, Prawelski zaapelował do podróżnych, aby przed planowanym wyjazdem dokładnie zapoznali się ze zmienionym rozkładem jazdy pociągów.

Informacje o rozkładzie jazdy pociągów Polregio można uzyskać pod numerem telefonu infolinii: 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz w wyszukiwarkach na stronach internetowych: polregio.pl, portalpasazera.pl.