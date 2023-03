Podkarpackie: Od niedzieli na kilku liniach korekta rozkładu jazdy pociągów

Na Podkarpaciu w związku z korektą rozkładu jazdy pociągów, która zostanie wprowadzona w najbliższą niedzielę, na kilku liniach wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza - poinformował Jan Andrzej Prawelski z Podkarpackiego Zakładu Polregio w Rzeszowie.

Jak podkreślił Prawelski, zmiana rozkładu jest następstwem prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe prac modernizacyjnych infrastruktury kolejowej.

Przedstawiciel Polregio przypomniał, że spółka jest organizatorem połączeń kolejowych na Podkarpaciu na zlecenie urzędu marszałkowskiego, w tym również kolei aglomeracyjnej.

Prawelski podkreślił, że od 12 marca liczba oferowanych w regionie połączeń pozostaje bez zmian. Przypomniał, że od 1 marca w dni robocze kursują trzy pary pociągów w relacji Sanok-Ustrzyki Dolne. Pociągi będą dostępne dla podróżnych do 2 maja br. Natomiast od 4 maja do 9 czerwca br. ruch na linii zostanie zawieszony z uwagi na planowane prace prowadzone przez PKP PLK.

"Na czas korekty rozkładu jazdy przypada okres długiego, majowego weekendu, w którym tradycyjnie zostaną uruchomione dodatkowe pociągi z Rzeszowa do Zamościa i Sandomierza oraz z Jarosławia do Lublina" - podał Prawelski.

Natomiast od niedzieli na liniach kolejowych nr 25, 91 i 101 zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza (AKZ). Utrudnienia wystąpią na odcinku Rzochów-Padew, AKZ będzie obowiązywać od 13 marca do 27 kwietnia; na odcinku Mielec - Padew - od 28 kwietnia do 9 czerwca; na odcinku Żurawica Osobowa - Żurawica Rozrządowa - od 13 marca do 31 marca; na odcinku Przemyśl Główny - Medyka - od 13 marca do 30 kwietnia i na odcinku Jarosław - Horyniec Zdrój - od 4 maja do 9 czerwca.

Jak podkreślił Prawelski, szczegółowy wykaz pociągów wraz z miejscami postoju autobusowej komunikacji zastępczej znajduje się na stronie internetowej przewoźnika www.polregio.pl

Zmieniony rozkład jazdy będzie obowiązywał do 10 czerwca br.

