Podkarpackie: Od niedzieli nowy rozkład jazdy pociągów

W ramach nowego rozkładu jazdy pociągów, których będzie obowiązywał od najbliższej niedzieli, z Podkarpacia będzie można dotrzeć m.in. do Pragi i Budapesztu. Skróci się również czas podróży do Krakowa i Katowic.

W najbliższą niedzielę zacznie obowiązywać nowy, roczny rozkład jazdy pociągów POLREGIO, jak i PKP Intercity.

Jak poinformował PAP Jan Prawelski z podkarpackiego oddziału POLREGIO, zmiany rozkładów jazdy są bezpośrednim efektem prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe - prac modernizacyjnych.

Prawelski podkreślił również, że od 1 stycznia 2021 r. w rozkładzie pojawią się 74 nowe połączenia kolejowe w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Jak podał, po 26 pociągów będzie kursowało na trasie Rzeszów-Dębica i Rzeszów-Strzyżów, a 22 połączenia będzie na linii Rzeszów-Przeworsk.

Na innych liniach zmieniły się niektóre godziny kursowania pociągów oraz ich częstotliwość.

Na przykład na linii Rzeszów-Jasło od niedzieli kursować będzie 14 pociągów, a na linii Jasło-Sanok cztery. Z kolei trasy Rzeszów-Tarnów i Rzeszów-Medyka będzie obsługiwać 60 pociągów.

"Dodatkowo będą kursowały weekendowe pociągi w relacji Rzeszów-Sanok oraz Rzeszów-Gorlice. W okresie długiego majowego weekendu będą natomiast kursowały pociągi z Rzeszowa do Zamościa i Sandomierza oraz z Jarosławia do Lublina" - powiedział przedstawiciel POLREGIO.

W niedzielę zmieni się też rozkład pociągów PKP Intercity. Jak poinformowała spółka, podróżni zyskają bezpośrednie połączenie z Podkarpacia do Pragi i Budapesztu, które umożliwi nowa, wydłużona do Przemyśla relacja pociągu IC Cracovia.

"Do Przemyśla zostanie wydłużona również relacja pociągu IC Ślązak, dzięki czemu miasto zyska dodatkowe połączenie z Krakowem, Katowicami i Poznaniem. Kursujący do tej pory na trasie Przemyśl - Warszawa pociąg TLK Lubomirski będzie teraz jeździć aż do Gdyni, a w piątki i szczyty przewozowe dodatkowo do Kołobrzegu" - podano w komunikacie przesłanym PAP.

Wśród innych zmian jest m.in. większa liczba połączeń z Rzeszowa do Katowic. Skróci się również czas przejazdu na tej trasie z ok. 4 godzin do mniej niż 3 godzin w przypadku najszybszego pociągu. W nowym rozkładzie łatwiejszy stanie się dojazd z Podkarpacia do Krakowa dzięki codziennym 2 parom bezpośrednich połączeń do Sanoka, Krosna i Jasła. Czas podróży z Sanoka do stolicy Małopolski skróci się z ok. 5 godzin do ok. 4 godzin.