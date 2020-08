Podkarpackie: Od poniedziałku remont odcinka autostrady A4

Od najbliższego poniedziałku rozpocznie się remont nawierzchni na podkarpackim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa. W związku z pracami zmieniona będzie organizacja ruchu – poinformował PAP Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Dodał, że prace będą polegały na wymianie warstwy ścieralnej i będą prowadzone w ramach "gwarancyjnego usuwania usterek nawierzchni". "Prace mają zakończyć się do 1 października 2020 r." - zaznaczył.

Na czas prowadzonych prac zmieniona zostanie organizacja ruchu na tym odcinku.

Od 31 sierpnia do 10 września br. kierowcy jadący autostradą od granicy Polski w kierunku Przemyśla zostaną przekierowani na węźle Korczowa na drogę krajową nr 94. Wjazd na autostradę nastąpi na węźle Przemyśl.

Natomiast w niedzielę 6 września ruch autostradą A4 będzie odbywał się normalnie w obu kierunkach.

Z kolei od 14 września do 16 września, od 21 września do 23 września 2020 r. oraz od 28 września do 1 października 2020 r. kierowcy, którzy będą jechać autostradą w kierunku przejścia granicznego w Korczowej, na węźle Przemyśl będą kierowani na drogę krajową nr 94, aż do węzła autostradowego Korczowa.

W pozostałych dniach, czyli 11-13, 17-20 oraz 24-27 września ruch autostradą A4 będzie odbywał się normalnie w obu kierunkach.

Jak tłumaczy Wysocki, podział na okresy prowadzonych robót został opracowany w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość prowadzonych robót.

"Zmiany organizacji ruchu uwzględniają zwiększony ruch pojazdów w kierunku granicy polski przed weekendami, a prace rozpoczną się już po zakończeniu wakacji, aby zminimalizować utrudnienia dla turystów" - wyjaśnił Wysocki. Zaapelował też do kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie drogowe.

Autostrada A4 prowadzi od granicy z Niemcami do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej na Podkarpaciu.