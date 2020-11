Podkarpackie: Oddział ARiMR czeka na szczegóły dot. skupu chryzantem

Nie mamy jeszcze pełnej informacji, jak będzie wyglądał proces pomocy dla producentów chryzantem. Czekamy na konkrety – powiedział PAP w poniedziałek dyr. ARiMR na Podkarpaciu Wiesław Polek.

W niedzielę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że w związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową. Jak napisano w komunikacie, "pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października - 2 listopada poniosły straty".

Na podstawie projektowanych przepisów ARiMR będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. W skali kraju pomoc rządowa dla producentów i handlowców ma wynieść 180 mln zł.

Dyr. podkarpackiego oddziału ARiMR Polek powiedział PAP, że na razie nie ma ani konkretów ani wytycznych, jak ma wyglądać pomoc producentom chryzantem. Podkreślił, że do oddziałów terenowych w regionie są pojedyncze telefony z zapytaniem o szczegóły tej pomocy. "Na razie nie możemy za wiele powiedzieć, bo sami jeszcze nie wiemy. Jak będziemy mieć pewne informacje, to przekażemy ją dalej" - zaznaczył dyr. Polek.

Pomoc sprzedawcom chryzantem zaoferowały samorządy z Podkarpacia. Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki, samorząd na zakup chryzantem przeznaczy ok. 50 tys. zł. Dodał, że powinno to wystarczyć na kupno ok. 5 tys. sztuk kwiatów. Kilka tysięcy chryzantem od miejscowych handlowców kupi także samorząd Stalowej Woli.