Podkarpackie: Ogłoszono przetarg na budowę odcinka Via Carpatia Lutcza-Domaradz

Rzeszowski oddział GDDKiA ogłosił w piątek przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Lutcza-Domaradz na Podkarpaciu. Fragment trasy, który będzie częścią szlaku Via Carpatia, będzie liczył 6,4 km.

Jak podkreślił w czasie wideokonferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber, rząd konsekwentnie realizuje projekt drogowy, jakim jest Via Carpatia.

Przypomniał, że jeszcze tylko dwa odcinki S19 od Rzeszowa do Barwinka nie są w przetargach na wyłonienie wykonawców. Natomiast na północ z Rzeszowa w stronę Lublina trasa S19 jest niemal gotowa, do pełnej przejezdności brakuje jeszcze dwóch odcinków, które mają być gotowe w tym roku. "To też pokazuje, z jaką determinacją realizujemy budowę Via Carpatia" - dodał Weber.

Wiceminister przypomniał, że w najbliższy weekend odbędzie się w Krasiczynie k. Przemyśla konferencja Europa Karpat, na którą przybędą ministrowie infrastruktury z państw Trójmorza, którzy są zainteresowani budową tego szlaku.

"Via Carpatia jest szkieletem Trójmorza, jest projektem, na którym zależy nie tylko Polsce, Słowacji czy Węgrom, ale również np. państwom bałkańskim. W tych państwach będą budowane do Via Carpati drogi szybkiego ruchu, czyli tzw. odnogi. Dzięki temu będą mogli wpiąć się do tego wielkiego projektu drogowego" - powiedział.

Jak wskazał uczestniczący w wideokonferencji zastępca dyrektora rzeszowskiego oddziału GDDKiA Wiesław Sowa, fragment S19 na południe do Rzeszowa do granicy ze Słowacją podzielony jest na osiem odcinków.

"Teraz koncentrujemy się właśnie na południowych odcinkach S19. Na odcinku Rzeszów-Babica prace budowalne powinny ruszyć już wiosną tego roku, kolejne odcinki są w projektowaniu albo w postępowaniu przetargowym. Pozostają nam dwa odcinki, które nie są jeszcze w przetargach - od Jawornika do Lutczy oraz od Domaradza do Iskrzyni" - wymienił Sowa.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, odcinek S19 Lutcza-Domaradz będzie miał ok. 6,4 km długości; oprócz samej drogi wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie, w tym dwunawowy tunel pod górą Hyb o długości około 990 m.

Jak wymieniła Rarus, powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. "Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR" - zaznaczyła.

Rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA podkreśliła, że według założeń prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 51 miesięcy od daty podpisania umowy. "Wykonawcy składający oferty w przetargu mogą zaoferować skrócenie tego terminu, jednak nie może być on krótszy niż 48 miesięcy" - dodała.

Odcinek drogi ekspresowej między Lutczą a Domaradzem będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Obszar ten, jak stwierdziła Rarus, charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. "W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo" - dodała.

W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano więc badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto, prowadzono monitoring osuwisk.

Dlatego, zdaniem Rarus, inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą. "Lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim" - przekonuje.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km i będzie przebiegać przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

W województwie podkarpackim trasa będzie miała docelowo ok. 169 km. Dotychczas w regionie oddano do ruchu 75,7 km, niemal 39 km znajduje się w realizacji, a niemal 54 km jest w przygotowaniu.

