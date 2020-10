Podkarpackie: Ogłoszono przetarg na studium korytarzowe obwodnicy Przemyśla

GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie m.in. studium korytarzowego dla budowy obwodnicy Przemyśla na Podkarpaciu. Tzw. zachodnia obwodnica będzie częścią dróg krajowych nr 28 i 77 i według wstępnych szacunków kosztować ma ok. 650 mln zł. Trasa ma być gotowa w 2028 r.

W piątek w Przemyślu uroczyście ogłoszono przetarg na obwodnicę. Oprócz studium korytarzowego w ramach procedury wykonane zostanie też studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Wybrany podmiot będzie musiał również uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej inwestycji.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że piątkowa uroczystość jest kamieniem milowym do powstania obwodnicy Przemyśla.

"Mam nadzieję, że teraz w sposób zgodny z założeniami wyłonimy wykonawcę, podpiszemy umowę i studium korytarzowe, a później studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z wyborem wariantu zachodniej obwodnicy Przemyśla i dojściem do decyzji środowiskowej zostanie przygotowane" - powiedział.

Wiceminister zaznaczył, że przemyska obwodnica jest jedną z ośmiu na Podkarpaciu inwestycji, jakie znalazły się w rządowym programie budowy 100 obwodnic.

"Jesteśmy tym województwem, które zostało w sposób bardzo mocno docenione, jeżeli chodzi o ten rządowy program. Oznacza to również, że w naszym województwie cały czas są bardzo duże potrzeby inwestycji w sprawną komunikację drogową" - powiedział Weber i przypomniał, że w regionie budowany jest również szlak Via Carpatia.

W ocenie Webera przyszłość inwestycyjna Podkarpacia rysuje się w "bardzo pozytywnych barwach". "Już teraz szacujemy, że wartość wszystkich inwestycji w regionie to mniej więcej 15 mld zł. Pokazuje to ogromną troskę rządu PiS o Podkarpacie. Jest to dowód na to, że nie szczędzimy środków pieniężnych, aby rozwijać nasze województwo" - stwierdził polityk, który pochodzi z Podkarpacia.

B. marszałek Sejmu, obecny poseł PiS z Przemyśla Marek Kuchciński przypomniał, że za parę dni minie rok, kiedy premier Mateusz Morawiecki w Przemyślu ogłosił przystąpienie do planu budowy dużej, tzw. zachodniej obwodnicy Przemyśla. "Potem był plan budowy 100 obwodnic w kraju, gdzie przemyska inwestycja się znalazła". Podkreślił, że z obwodnicy skorzystają m.in. turyści, którzy będą mogli łatwiej dojechać w tereny Pogórza Przemyskiego i Bieszczadów.

Natomiast dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski powiedział, że według wstępnych szacunków obwodnica może mieć 20 km. "Szacunkowy program inwestycyjny obwodnicy zakłada, że jej koszt wyniesie ok. 650 mln zł. Liczymy, że obwodnicą będzie można pojechać w roku 2028, jeśli wszystko uda się zrealizować zgodnie z terminami. My jako GDDKiA będziemy robić wszystko, aby tego terminu dotrzymać" - zadeklarował.

Głównym celem studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie dokonane zostanie rozpoznanie geologiczne i ustalenie granic pasa drogowego przyszłej obwodnicy. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy.

Jak podała GDDKiA, obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część, z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla i dalej drogą krajową nr 28 do przejść granicznych na południu Polski.

Przemyska obwodnica powstanie w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Założenia programu zakładają, że do 2030 r. będzie wybudowanych 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.