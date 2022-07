Podkarpackie: Ogłoszono przetargi na dwa odcinki Via Carpatia

Ogłoszone zostały przetargi na zaprojektowanie i budowę dwóch fragmentów drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz. W sumie oba odcinki mają ok. 12 km długości, z których prawie cztery pobiegnie w tunelach.

Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, odcinek pomiędzy Jawornikiem i Lutczą, o długości ok. 5,2 km, poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19.

"Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel o długości niemal 3000 m pod górą Kamieniec" - dodała.

W ramach tego odcinka powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik.

"Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy" - zaznaczyła rzeczniczka.

Rarus podkreśliła, że odcinek drogi ekspresowej S19 Jawornik - Lutcza przebiegać będzie przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych charakterystycznej dla fliszu karpackiego.

"Tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo" - dodała.

Natomiast drugi odcinek, na którego powstanie ogłoszono przetarg Lutcza - Domaradz będzie miał długość 6,4 km. Jak zaznaczyła Rarus, ogłoszony przetarg jest ponownym. "W pierwszym, unieważnionym 15 czerwca br., wszystkie oferty przekroczyły nasz kosztorys" - przypomniała.

Odcinek ten, podobnie jak Jawornik-Lutcza, przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną. "Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim" - przekonuje Rarus.

W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

Jak podkreśliła rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA, największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m.

"W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg innych obiektów. W tym m.in. Obwód Drogowy w Domaradzu, którego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami, obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim" - podała.

Wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR.

"Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 51 miesięcy od daty podpisania umowy" - dodała.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

