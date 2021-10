Podkarpackie: Około 3 tys. mieszkań w ramach SIM ma powstać w regionie

Około trzech tysięcy mieszkań ma powstać na Podkarpaciu w ramach trzech Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) zawiązanych w regionie. Trzy gminy: Mielec, Sanok i Stalowa Wola będą na wiosnę prawdopodobnie rozpoczynać już budowę – poinformował w piątek prezes KZN Arkadiusz Urban.

W piątek w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się konferencja zorganizowana przez Krajowy Zasób Nieruchomości i gminę Boguchwała dotycząca problemów mieszkalnictwa w regionie podkarpackim "SIM - rozwiązaniem problemów mieszkalnictwa społecznego".

Na Podkarpaciu są obecnie trzy Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) współtworzone przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), czyli stronę rządową, oraz gminy. Są to: SIM Podkarpacie, SIM Południe i SIM Stalowa Wola. Łącznie ma powstać w nich około 3 tys. mieszkań, których powierzchnia będzie wynosić po 52 metry kw. W każdym z tych trzech SIM-ów ma być po około tysiąc mieszkań.

"Jeżeli chodzi o przyszłość to mamy już przynajmniej trzy gminy, które są w stanie rozpocząć budowę już na wiosnę, bo mają już pozwolenia na budowę. Są to Mielec, Sanok i Stalowa Wola. Liczymy na to, że budowa rozpocznie się naprawdę dość szybko" - powiedział prezes KZN Arkadiusz Urban.

Prezes SIM Podkarpacie Krzysztof Mazur powiedział, że na terenie siedmiu gmin, będących udziałowcami tego SIM-u (są to gminy: Boguchwała, Sędziszów Młp., Miejsce Piastowe, Nowa Sarzyna, gminy miejskie Dynów i Jarosław, gmina miasta Leżajsk), pierwotnie miało powstać docelowo do 1196 mieszkań, ale potencjał wynikający z działań samorządów, ich przygotowań do tworzenia tzw. zasobu pozaumownego pokazuje, że tych mieszkań może być znacznie więcej. Ostrożne szacunki mówią o około 1600 mieszkaniach.

"Przede wszystkim będziemy preferować najem z dojściem do własności. To rozwiązanie jest dużo bardziej korzystne niż wieloletni kredyt. Dzisiejsze stopy procentowe, które prawdopodobnie istnieje ryzyko, że jeszcze mogą być podniesione, czyli kredytowanie może być dla wielu niedostępne. Wysoki czynsz najmu komercyjnego jest również czymś często nieosiągalnym" - wyjaśnił prezes Mazur.

Liderem wśród tych siedmiu gmin jest Boguchwała, gdzie takich mieszkań ma powstać do 2024 roku 927, z czego w pierwszym etapie 222 lokale mieszkalne w trzech budynkach liczących do sześciu kondygnacji. Będzie to duże osiedle, gdzie ma znaleźć się też m.in. przedszkole. Planowane zakończenie pierwszego etapu jest na IV kwartał 2023 r.

"Mamy do wybudowania potężne osiedle, które na tyle wzmocni demograficznie miejscowość, że wskaźniki Boguchwały będą rosły w kilkudziesięciu można powiedzieć, nie w kilku, procentach" - wskazał Mazur.

Ocenił, że jest to lekarstwo na panujący tam obecnie marazm inwestycyjny w mieszkalnictwie i na na ryzyko demograficzne.

Zauważył, że ciekawy projekt przygotowała gmina Miejsce Piastowe, która jako jedyna zaproponuje przyszłym najemcom segmenty.

"Będą to budynki w zabudowie szeregowej w dwóch lokalizacjach, łącznie ponad 160 lokali" - mówił Mazur.

Prezes KZN Arkadiusz Urban powiedział, że SIM-y na Podkarpaciu są jednymi z pierwszych, jakie powstały w kraju. Łącznie w kraju jest 18 SIM-ów, gdzie ma postać około 17 tys. mieszkań z zaangażowaniem 270 gmin.

"Myślę, że jeżeli program będzie kontynuowany poprzez wzmocnienie kolejną transzą pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa to jesteśmy w stanie tę liczbę nie tylko podwoić, ale i potroić" - ocenił prezes KZN Arkadiusz Urban.

