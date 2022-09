Podkarpackie: Otwarto oferty w przetargach na budowę dwóch odcinków S19

W rzeszowskim oddziale GDDKiA zostały otworzone oferty w przetargach na realizację dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 – Jawornik-Lutcza i Lutcza-Domaradz. W obu przetargach wpłynęło po siedem ofert – poinformowała w piątek rzeczniczka oddziału GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, teraz oferty w obu przetargach zostaną sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości m.in. na wyposażenie tunelu oraz instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.). Trzecim kryterium, które będzie brane po uwagę to przedłużenie okresu gwarancji jakości - z jednej strony na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (10 proc.) oraz na tunel oraz konstrukcje oporowe, w tym portale tunelu (10 proc.).

W przetargu na realizację odcinka S19 Jawornik - Lutcza o długości 5,2 km wpłynęło siedem ofert, najtańsza ma wartość niemal 1,9 mld zł, najdroższa zaś prawie 2,9 mld zł.

Siedem ofert wpłynęło również w przetargu na wykonanie S19 na odcinku Lutcza-Domaradz, który ma długość 6,4 km. Tutaj najniższa oferta wynosi ponad 1,4 mld zł, najwyższa zaś ponad 2,1 mld zł.

Jak podała Rarus, odcinek Jawornik-Lutcza poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3 km. Zakres prac obejmuje również budowę Miejsca Obsługi Podróżnych.

"Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane na tym odcinku zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy" - podkreśliła rzeczniczka.

Rarus zaznaczyła, że odcinek ten przebiegać będzie przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, charakterystycznej dla fliszu karpackiego.

"Teren przyszłej inwestycji charakteryzuje się również różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W rejonie tunelu dominują obszary leśne i nieużytki. Tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo" - stwierdziła Rarus i dodała, że konieczne będzie zabezpieczenie osuwisk przed rozpoczęciem budowy.

Równie trudny pod względem geologicznym jest teren, na którym powstanie odcinek Lutcza-Domaradz.

"Trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim" - dodała Rarus.

W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

Jak przyznała rzeczniczka, największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m.

"W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim" - powiedziała.

Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR.

"Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane na tym odcinku zostaną ukończone w ciągu 51 miesięcy od daty podpisania umowy" - podkreśliła.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać ma przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km.

