Podkarpackie: PGE Energia Odnawialna z pozwoleniem na budowę farmy PV

PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce - o łącznej mocy 100 MW. Inwestycja składająca się dwóch instalacji zostanie uruchomiona do końca 2023 r. na terenie gminy Grębów na Podkarpaciu.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, pierwsza instalacja - PV Jeziórko 1 o mocy 50 MW - powstanie na rekultywowanych gruntach poeksploatacyjnych spółki Siarkopol Tarnobrzeg. Obok niej, na gruntach prywatnych powstanie PV Jeziórko 2, również o mocy 50 MW. Łączna produkcja na poziomie ok. 100 tys. MWh pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 40 tys. gospodarstw domowych.

W komunikacie przypomniano, że niedawno spółka otrzymała również pozwolenie na budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych w powiecie łosickim na Mazowszu. Chodzi o PV Huszlew 1 i PV Huszlew 2. Ich łączna moc wyniesie 13 MW.

Cytowany w informacji prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski podkreślił, że ten rok dla firmy jest przełomowy pod względem realizacji planów inwestycyjnych w fotowoltaikę.

"Pomimo utrudnień związanych z pandemią udało nam się otrzymać pozwolenia na budowę nowych projektów PV o łącznej mocy blisko 200 MW. To bardzo dużo biorąc pod uwagę, że uzyskiwanie wszystkich zgód, decyzji środowiskowych i innych niezbędnych dokumentów to proces złożony, trwający wiele miesięcy. W kolejnych latach ten proces jeszcze przyspieszy, co pozwoli nam rokrocznie ogłaszać przetargi na 300, a może nawet 400 megawatów w energetyce słonecznej" - dodał.

Według nowej strategii, Grupa Kapitałowa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz pięć farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2331,25 MW.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl