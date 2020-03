Podkarpackie: PGE Obrót ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty

PGE Obrót z Rzeszowa, zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych ostrzega swoich klientów przed fałszywymi SMS-ami z informacją o planowanym wyłączeniu prądu w związku z rzekomo nieuregulowanymi płatnościami.

Jak poinformował PAP w piątek rzecznik prasowy spółki Mariusz Majewski, w ostatnich dniach pracownicy firmy odbierają liczne zgłoszenia od klientów, którzy otrzymali podejrzane wiadomości SMS.

"Nadawca tych wiadomości, wykorzystując trudną sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem, podszywa się pod PGE i wysyła informacje o planowanym wyłączeniu prądu w związku z rzekomo nieuregulowanymi płatnościami" - dodał.

W SMS-ach znajduje się link prowadzący do strony łudząco przypominającej stronę logowania do elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE, a stamtąd do strony z listą banków i systemu płatności elektronicznej.

Majewski zaapelował do klientów spółki, aby ignorowali takie wiadomości i nie otwierali żadnych linków znajdujących się w wiadomościach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości klienci PGE mogą kontaktować się z Infolinią spółki pod numerem (+48) 422 222 222.

Rzecznik podkreślił, że klienci PGE w trakcie logowania do elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE powinni się zawsze upewnić czy strona logowania jest właściwa; czy witryna jest zabezpieczona (symbol szarej kłódki) oraz czy adres widoczny w pasku w oknie przeglądarki to https://ebok.gkpge.pl/ebok/faces/profil/logowanie.xhtml.

"Logowanie do naszej platformy odbywa się poprzez podanie adresu mailowego oraz indywidualnego hasła. Po zalogowaniu należy sprawdzić zakładkę Finanse celem potwierdzenia prawdziwości wszystkich faktur oraz danych" - zaznaczył Majewski.

Dodał, że przed dokonaniem płatności zawsze należy zweryfikować dane z otrzymaną mailowo eFakturą lub fakturą przesłaną korespondencyjnie.

Zdaniem Majewskiego działania nieuczciwych sprzedawców to problem, z którym zmagają się wszyscy operatorzy usług. "PGE Obrót opiera swoją działalność na transparentności oraz uczciwej konkurencji, polegającej m.in. na dokładnym informowaniu klientów o swoich produktach i usługach" - podkreślił.

Spółka posiada również certyfikat Kodeksu Dobrych Praktyk w ramach Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Co roku, w ramach TOE, włącza się ogólnopolską kampanię informacyjną "Sprawdź kto sprzedaje Ci energię", mającą na celu ostrzeganie przed nieuczciwymi praktykami sprzedaży prądu i gazu na rynku.

Ponadto, spółka prowadzi własne akcje informacyjne ostrzegające oraz informujące klientów, jak nie dać się oszukać, a także, przypominające o prawach konsumentów i zachęcające do dokładnego czytania wszelkiego rodzaju umów.

PGE Obrót wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 mln klientów.