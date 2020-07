Podkarpackie: PGE Obrót promuje w internecie m.in. platformę Fachowcy

PGE Obrót z Rzeszowa, zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych, w ramach najnowszej kampanii internetowej wspiera m.in. portal Fachowcy, gdzie swoje usługi oferują rodzime firmy z branży budowlanej.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, kampania prowadzona jest m.in. na stronach internetowych, w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych.

Oprócz portalu Fachowcy, w trakcie kampanii promowania jest także platforma handlowa PGE eSklep. Jak podała spółka, w internetowym sklepie są zarówno artykuły gospodarstwa domowego i elementy wyposażenia wnętrz, jak też rowery i produkty spożywcze.

Dodatkowo polskie produkty zostały oznaczone logo "Polskie - kupuję to!" i umieszczono je we wspólnej kategorii #produktpolski. "To nawiązanie do trwającej kampanii społecznej PGE Polskiej Grupy Energetycznej, która zachęca Polaków do kupowania krajowych produktów i usług" - wyjaśniła spółka.

W trakcie kampanii internetowej promowany jest również portal Fachowcy.gkpge.pl, na którym klienci będą mogli znaleźć wykonawców prac remontowych czy budowlanych oraz firmy wykonujące takie usługi.

"Za pośrednictwem darmowej platformy www.fachowcy.gkpge.pl oraz aplikacji mobilnej o nazwie +Fachowcy+ klienci potrzebujący danej usługi mogą zamieścić w serwisie zlecenie wraz z opisem zakresu prac, specyfikacją i budżetem przeznaczonym na ten cel. W odpowiedzi usługodawcy reprezentujący poszczególne firmy zgłaszają swoje zainteresowanie ogłoszeniem, a klient wybiera usługodawcę" - podała PGE Obrót.

Działania promocyjne tego portalu zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym, który potrwa do końca sierpnia, komunikacja zostanie skierowana głównie do małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się branżą budowlaną, wykończeniową oraz okołobudowlaną, którzy są zainteresowani pozyskiwaniem nowych zleceń i dotarciem do nowych klientów.

Drugi etap, zaplanowany na wrzesień, zakłada zwiększenie popularności platformy wśród użytkowników indywidualnych, którzy chcą zlecić fachowcom wykonanie prac remontowych lub budowlanych.