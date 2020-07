Podkarpackie: PGNiG przekazało kolejnym powodzianom sprzęt AGD

68 rodzin dotkniętych powodzią, która nawiedziła część Podkarpacia pod koniec czerwca br. otrzymało w piątek od PGNiG duży sprzęt AGD, w tym lodówki, pralki, kuchenki. To kolejna transza pomocy od tej firmy dla powodzian.

W piątek pomoc otrzymały rodziny z podkarpackich gmina takich jak: Chmielnik, Dubiecko, Hyżne, Jawornik Polski, Kańczuga (miasto i gmina), Łańcut oraz Markowa.

Jak zauważył cytowany w komunikacie wiceprezes PGNiG SA ds. operacyjnych Robert Perkowski pomoc ludziom, którym żywioł zabrał dorobek całego życia, jest naturalnym odruchem solidarności.

"Ale dla PGNiG jest to szczególne zobowiązanie. Od lat prowadzimy tutaj działalność wydobywczą - poszkodowani to często nasi sąsiedzi. Dziś udowadniamy, że hasło +Jesteśmy blisko Ciebie+, nie jest tylko sloganem, ale zasadą, którą kierujemy się na co dzień w duchu lokalnej odpowiedzialności biznesu" - podkreślił Perkowski.

Sprzęt AGD: lodówki, kuchenki, pralki przekazany powodzianom został zakupiony przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, której fundatorem jest PGNiG SA. Pomoc poszkodowanym była koordynowana z lokalnymi władzami administracji rządowej i samorządowej.

Jest to już kolejna transza pomocy dla powodzian na Podkarpaciu przekazana przez PGNiG. W ubiegłym tygodniu z poszkodowanymi rodzinami w Trzcinicy i Birczy spotkał się prezes PGNiG SA Jerzy Kwieciński. Wówczas pomoc materialną otrzymało ponad 100 rodzin.

PGNiG posiada na Podkarpaciu 28 kopalni ropy oraz gazu, a także 3 podziemne magazyny gazu ziemnego. Za eksploatację surowców odpowiada Oddział PGNiG w Sanoku, który zatrudnia blisko 1,5 tys. osób.