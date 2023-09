Podkarpackie: Pięć nowych pociągów trafiło do regionu

Pięć nowych pojazdów kolejowych trafiło do samorządu Podkarpacia. Pociągi są przystosowane m.in. do przewozu osób niepełnosprawnych. W sumie do końca listopada br. do regionu dostarczonych będzie 12 nowych pojazdów, część z nich będzie hybrydowych. Ich wartość to w sumie ponad 415 mln zł.

We wtorek na dworcu PKP w Rzeszowie zaprezentowano pięć pierwszych pociągów, które wyprodukowała firma Newag.

Jak mówił podczas uroczystości marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, nowe pociągi będą wykorzystywane na trasach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Dodał, że używane do tej pory pojazdy na liniach PKA są przepełnione, a dodatkowe pociągi zwiększą komfort podróżowania. Ortyl przypomniał, że zakup być możliwy dzięki środkom z budżetu UE.

"Myślę, że ten projekt pokazuje w jaki sposób można wykorzystywać fundusze europejskiej, tak żebyśmy nie stracili żadnego euro" - powiedział marszałek.

Ortyl przypomniał, że w ramach kolejnych dostaw na Podkarpacie trafią też pociągi hybrydowe.

Obecna w Rzeszowie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że nowe pociągi zostały "zaprojektowane i wykonane z najwyższą starannością przez polskich inżynierów, w polskim zakładzie". "To bardzo cieszy" - dodała.

Wiceminister zauważyła, że nowe pociągi są wyposażone w wiele rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami. W tym kontekście wymieniła m.in. pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących, napisy w języku Braille'a, szerokie przejścia umożliwiające osobom poruszającym się na wózkach swobodne przemieszczanie się po wagonie.

Dwie umowy na dostawę przez Newag w sumie 12 pociągów zarząd województwa podkarpackiego podpisał w lipcu 2022 r. Umowy opiewały w sumie na kwotę ponad 415 mln zł.

W ramach pierwszej umowy firma Newag dostarczy na Podkarpacie 8 pojazdów szynowych IMPULS 2 typu 31WE w wersji czteroczłonowej, wraz z symulatorem jazdy do prowadzenia szkoleń maszynistów, z niezbędną dokumentacją techniczną i usługą serwisową. Umowa ta zapewnia także 6-letnią gwarancją na pojazdy. Każdy z pociągów może zabrać na pokład po 400 pasażerów, w tym 192 na miejscach siedzących.

Druga z zawartych umów dotyczy dostawy 4 trójczłonowych, dwunapędowych zespołów trakcyjnych tzw. hybryd, które mogą pracować w ramach zasilania z sieci trakcyjnej lub ekologicznych silników spalinowych. Każda z hybryd może przewieść 300 pasażerów, w tym 140 na miejscach siedzących.

Z konfiguracji sieci kolejowych na Podkarpaciu wynika, że optymalnie będzie je można wykorzystywać na trasie Rzeszów-Dębica-Mielec. Na odcinku Rzeszów-Dębica jazda będzie odbywać się pod trakcją elektryczną a na pozostałym odcinku Dębica-Mielec przy wspomaganiu silnika spalinowego. Pozwoli to na przewożenie pasażerów bez przesiadki.

Pierwsze pięć pociągów, w ramach pierwszej umowy, odebrano we wtorek. W październiku dotrą trzy takie same pojazdy. W listopadzie zostaną dostarczone cztery hybrydy.

Obie umowy są refundowane w 85 proc. ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego 2014-2021.

W sumie pod koniec listopada br. samorząd województwa podkarpackiego będzie dysponował 49 pociągami.

