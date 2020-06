Podkarpackie: Pierwsze loty do i z Jasionki przebiegły sprawnie

Pierwsze po wznowieniu loty z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce z i do Warszawy przebiegły sprawnie i szybko. Wszyscy pasażerowie zastosowali się do nowych wytycznych – powiedział PAP rzecznik portu w Jasionce Marcin Kołacz.

Zgodnie z decyzją rządu od 1 czerwca przestał obowiązywać zakaz wykonywania lotów pasażerskich wewnątrz Polski. Dzięki temu PLL LOT ogłosił wznowienie połączeń krajowych m.in. pomiędzy Jasionką a Warszawą. W sumie między lotniskami będzie to 12 rejsów tygodniowo.

W poniedziałek na lotnisku w Jasionce odbył się jeden kurs z i do Warszawy. Jak zaznaczył rzecznik, do Jasionki przyleciało kilkunastu pasażerów, a odleciało kilkudziesięciu.

Kołacz podkreślił, że terminal został dostosowany zgodnie z wytycznymi EASA (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Lotniczego) oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Najważniejsze z nich to dostępność terminala jedynie dla pasażerów posiadających ważny bilet oraz opiekunów osób niepełnosprawnych i małoletnich. Pasażerowie mają też obowiązek zakrywania nosa i ust. Czynne było tylko jedno wejście do terminala; po wejściu na jego teren dokonywany był pomiar temperatury ciała. Sam terminal jest też oznakowany w ten sposób, aby pomóc zachować min 1,5 metra dystansu od drugiej osoby. W różnych miejscach obiektu zostały rozmieszczone środki dezynfekujące, a pasażerowie z rejsów przylotowych są odseparowani od wylatujących.

W ocenie Kołacza, pasażerowie ze zrozumieniem podeszli do nowych zasad bezpieczeństwa. "Baliśmy się, że szczególnie zakaz wejścia dla osób odprowadzających będzie uciążliwy, ale wszyscy pasażerowie się do niego stosowali. Pożegnania następowały w wyznaczonej strefie +kiss and fly+" - powiedział.

Jak relacjonował rzecznik, wszyscy pasażerowie byli wyposażeni w maseczki i w samym obiekcie stosowali się do utrzymywania dystansu. "Okazało się, że te nowe wytyczne nie powodują, tego, żeby na lotnisko trzeba przybywać z dużym wyprzedzeniem. Przynajmniej, jeśli chodzi o nasze lotnisko. Jest zatem bezpiecznie i szybko" - podkreślił Kołacz.