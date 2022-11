Podkarpackie: Podpisano umowę na budowę trasy S19 Domaradz-Krosno

Ponad 1 mld zł kosztować będzie budowa podkarpackiego odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz-Krosno. Trasa, która będzie częścią szlaku Via Carpatia, ma mieć długość ok. 12,5 km; wykonawcą inwestycji jest firma Mostostal Warszawa.

W poniedziałek w Komborni podpisana została umowa między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) a wykonawcą.

Obecny w czasie uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber mówił, że Via Carpatia to "droga życia, to droga do rozwoju". Weber dodał, że dzięki tej trasie województwa wschodnie naszego kraju otrzymają impuls do rozwoju gospodarczego.

Jak mówił, rząd "przełamał imposybilizm" i w 2016 roku "zabezpieczyliśmy środki finansowe w ramach programu budowy dróg krajowych". "Ponad 30 miliardów złotych na to, aby całość tej trasy, od granicy w Barwinku po województwo podlaskie, wybudować" - powiedział.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, w przetargu na wykonanie odcinka S19 Domaradz-Krosno wypłynęło osiem ofert. "Najkorzystniejszą złożyła spółka Mostostal Warszawa, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za kwotę ponad 1 mld zł i to z nią podpisana została dziś umowa" - zaznaczyła.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), a także przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.).

Rzeczniczka podkreśliła, że inwestycja będzie realizowana w systemie "projektuj i buduj". "Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt" - wymieniła Rarus.

Rozpiętość trzech estakad będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać ma nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

Ponadto, w ramach inwestycji w miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

"Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych, czyli od 1 grudnia do 31 marca. Okres ten będzie liczony tylko w czasie robót budowlanych" - dodała.

W Komborni obecny był również m.in. europoseł PiS Bogdan Rzońca, który zwrócił uwagę, że w 2023 r. będzie przegląd wszystkich korytarzy europejskich. "Mamy nadzieję, że dzięki staraniom wszystkich europosłów Via Carpatia stanie się korytarzem europejskim, o co zabiegają wszystkie kraje przez które przebiega szlak, który prowadzi od Salonik do Kłajpedy" - mówił.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

