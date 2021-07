Podkarpackie: Podpisano umowę na dokumentację dla obwodnicy Nowej Dęby

Ponad 2,1 mln zł kosztować będzie przygotowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowej Dęby na Podkarpaciu. Trasa o długości ok. 7 km będzie częścią drogi krajowej nr 9 i powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W poniedziałek w Nowej Dębie podpisana została umowa z wykonawcą - Wrocławskim Biurem Projektów Drosystem. Termin realizacji zadania to 33 miesiące. Zakres prac obejmuje opracowanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji obwodnicy Nowej Dęby to duży krok, aby ta inwestycja powstała.

Przypomniał, że zadanie jest wpisane w rządowy program budowy 100 obwodnic.

"Program ma na celu rozwiązanie takich podstawowych, palących problemów komunikacyjnych w całej Polsce. Chcemy zniwelować wąskie gardła transportowe, chcemy, aby kierowcy przez Polskę przejeżdżali w sposób bezpieczny, ale też płynny, wygodny i komfortowy" - zapewnił Weber.

Zdaniem wiceministra, obwodnica z jednej stronu ułatwi przejazd kierowcom na kierunku Rzeszów-Warszawa, ale też zwiększy jakość życia mieszkańców.

"Mniej pojazdów to większe bezpieczeństwo, to mniej emisji spalin, to mniej hałasu i tym samym zwiększenie jakości, standardów życia" - powiedział.

Weber zaznaczył, że wszystkie inwestycje w ramach programu budowy 100 obwodnic wchodzą w fazę przygotowania. "A są takie, gdzie podpisywane są już umowy na wykonawstwo. Program bardzo szybko wchodzi w życie" - dodał.

Obecny na uroczystości poseł PiS Zbigniew Chmielowiec podkreślił, że obwodnice są bardzo potrzebne w takich miejscach jak Nowa Dęba.

Natomiast burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon zadeklarował współpracę z wykonawcą studium i sprawne przeprowadzenie konsultacji, które mają wskazać ostateczny przebieg obwodnicy.

Dodał, że inwestycja jest bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców. "Inwestycja jest też ważna dla przedsiębiorców, którzy szybciej będą mogli dotrzeć finalnie do autostrady A4. To są rzeczy istotne z punktu widzenie funkcjonowania gospodarki w naszym mieście" - powiedział Ordon.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, w przetargu wpłynęło w sumie sześć ofert. Najniższą ofertę, na kwotę ponad 2,1 mln zł złożył Drosystem.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane były kryteria: cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe, w tym doświadczenie głównego projektanta drogowego (20 proc.), doświadczenie geologa (10 proc.) i doświadczenie kierownika zespołu środowiskowego (10 proc.).

Rzeczniczka oddziału GDDKiA w Rzeszowie zaznaczyła, że głównym celem studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

"Następnie dokonane zostanie pełne rozpoznanie geologiczne i ustalone zostaną granice pasa drogowego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, decyzji środowiskowej" - powiedziała.

Obwodnica Nowej Dęby będzie realizowana w systemie "projektu i buduj". Inwestycja pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, a także, m.in. skróci czas przejazdu na kierunku Rzeszów-Radom i dalej do Warszawy.

W ramach inwestycji powstaną m.in. dodatkowe jezdnie, zapewniające obsługę przyległego terenu, a także ronda. Zbudowany lub przebudowany zostanie system odwodnienia, powstaną urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szacowany koszt budowy obwodnicy to ok. 210 mln zł. Droga powinna być gotowa w 2028 r.

Obwodnica Nowej Dęby powstanie w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Na Podkarpaciu powstanie w sumie 8 inwestycji, które będą finansowane z tego programu.

Rządowy program zakłada, że do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

