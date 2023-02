Podkarpackie: Podpisano umowę na Koncepcję Programową na DK73 Pilzno - Brzostek

Ponad 5,5 mln zł kosztować będzie wykonanie Koncepcji Programowej (KP) dla rozbudowy niemal 10-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 73 Pilzno - Brzostek na Podkarpaciu. Wykonawcą dokumentacji będzie firma Transprojekt Gdański.

W piątek w Dębicy podpisana została umowa między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcą Koncepcji Programowej.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że rozbudowa odcinka Pilzno - Brzostek to część większego zadania, jakim jest gruntowna modernizacja drogi krajowej nr 73 od Pilzna do Jasła o długości w sumie ok. 35 km.

Jak podał, inwestycja ta obejmuje także budowę obwodnic Pilzna, Jasła, Brzostka i Kołaczyc, które realizowane są w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Weber podkreślił, że to ostatnia KP podpisana na inwestycje w ramach rozbudowy DK 73 między Pilznem a Jasłem.

"Przebudowa tego odcinka DK73 związana będzie z podniesieniem jakościowych parametrów tej trasy. Poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Zależy nam, aby każda część naszego kraju była dobrze skomunikowana" - mówił wiceminister.

Jak dodał, resortowi infrastruktury zależy nie tylko na budowie nowych dróg, ale również na rozbudowywaniu już istniejących, dzięki czemu podnosi się poziom bezpieczeństwa.

Jak przypomniał Weber, obecnie trwają prace koncepcyjne nad wybudowaniem nowego węzła autostradowego między Pilznem a Tarnowem, dzięki któremu mieszkańcy powiatów dębickiego i jasielskiego będą mogli łatwo dotrzeć do autostrady A4. Połączy on drogi 73 i 94 z autostradą A4.

Jak przypomniała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, w przetargu na wykonanie KP złożono siedem ofert. "Najkorzystniejszą złożył właśnie Transprojekt Gdański, który zaoferował zrealizowanie tego zadania za kwotę ponad 5,5 mln zł" - przekazała.

Oferty były oceniane według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), doświadczenia głównego projektanta drogowego (25 proc.), a także doświadczenia geologa (15 proc.). Firma będzie musiała wykonać KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym.

Jak tłumaczyła Rarus, dokument doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe, a także przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich.

"Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji; uściśli również zakres rzeczowy i finansowy zadania. Inwestycja posiada już decyzję środowiskową" - dodała.

Jak zaznaczyła rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie, dokumentacja zostanie opracowana w ciągu 17 miesięcy od daty podpisania umowy. "Przygotowana KP będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie +projektuj i buduj+" - podkreśliła.

Odcinek drogi krajowej nr 73, który zostanie rozbudowany, w większości przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowej. Ponad dziewięciokilometrowy fragment drogi zostanie m.in. wzmocniony do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.

Zostanie przebudowanych 11 skrzyżowań, trzy obiekty mostowe i 15 przepustów. W ramach zadania zabezpieczone zostaną trzy osuwiska, powstanie ponad 12 km dróg pieszo-rowerowych i 15 zatok autobusowych.

Rarus dodała, że na odcinkach o gęstej zabudowie zlokalizowanej blisko jezdni zaplanowano pas wielofunkcyjny.

"Ma to związek z brakiem możliwości zaprojektowania jezdni dodatkowych ze względu na konieczność dużej liczby wyburzeń. Pas wielofunkcyjny będzie miał łączną długość prawie 6 km i szerokość 3,5 m. Pozwoli użytkownikom drogi na bezkolizyjne wykonywanie skrętów w lewo. Na pozostałych odcinkach, gdzie pozwalają na to uwarunkowania lokalne, zaprojektowano dodatkowe jezdnie o łącznej długości 4,5 km" - wyjaśniła przedstawicielka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Droga krajowa nr 73, która zostanie rozbudowana, jest na Podkarpaciu ważnym szlakiem komunikacyjnym. Trasa prowadzi ruch w kierunku północ-południe, a zarazem stanowi część szlaku prowadzącego od autostrady A4 do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku.

