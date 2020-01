Podkarpackie: Podziemna trasa turystyczna w Rzeszowie będzie zmodernizowana

Do końca listopada br. zamknięta będzie podziemna trasa turystyczna w Rzeszowie. W tym czasie zostanie przebudowana, powstanie m.in. multimedialna ekspozycja z wieloma efektami specjalnymi. Wartość inwestycji to prawie 22 mln zł.

Zlokalizowana pod płytą Rynku w Rzeszowie podziemna trasa turystyczna jest położona na trzech kondygnacjach. Składa się z 40 komnat i 25 piwnic, połączonych 15 korytarzami o łącznej długości prawie 500 m. Obecnie trasa nie posiada żadnego wyposażenia multimedialnego.

We wtorek w rzeszowskim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono zakres prac.

Obecny na konferencji dyr. wydziału pozyskiwania funduszy w Urzędzie Miasta Rzeszowa Paweł Potyrański podkreślił, że inwestycję na zlecenie samorządu miasta zrealizuje konsorcjum firm z liderem Asseco Data Systems. Dodał, że całkowity koszt prac to niemal 22 mln zł, z tej kwoty dofinansowanie z programu unijnego Infrastruktura i środowisko wynosi prawie 13 mln zł.

"Teraz opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja wykonawcza i techniczna. W naszej trasie zastosowane będą nowoczesne rozwiązania technologiczne oparte o informatykę, światło i dźwięk, o to wszystko, co pozwala ubogacić treść. Nowy obiekt stanie się interaktywną instytucją kultury w Rzeszowie" - podkreślił Potyrański.

Szczegółowe rozwiązania są dopiero opracowywane, ale jak zapewnił Potyrański, charakter trasy podziemnej ma być zachowany.

"To wciąż mają być rzeszowskie piwnice, to ma być obiekt, który będzie informował o historii tego miasta, ludzi, kultur i regionu. Jestem przekonany, że wspólnie z wykonawcą zrealizuje to zadanie w taki sposób, który podniesie atrakcyjność tego obiektu" - powiedział Potyrański.

Paweł Sokołowski z Asseco Data System dodał, że głównym celem tej inwestycji jest "wywołanie emocji".

Podziemny obiekt zostanie m.in. wyposażony w sprzęt, który pozwoli widzom na wirtualną "podróż w czasie". Od przeszłości Rzeszowa do czasów obecnych, a nawet, jak zapewnili wykonawcy, do przyszłości miasta.

W trasie zastosowane będą rozwiązanie świetlne, dźwiękowe, powietrzne, teatralne oraz wizualne przedstawione zarówno w rzeczywistej, jak i wirtualnej przestrzeni. Przykładowo - oglądając historię wielkiego pożaru miasta z 1681 r., słychać będzie trzask palonego drewna, a specjalne urządzenia rozpylą sztuczny dym.

Wykonawcą modernizacji rzeszowskiej trasy będzie konsorcjum firm Asseco Data Systems (lider), Art FM i New Amsterdam. Asseco będzie odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych koniecznych do realizacji ekspozycji. Partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni za przygotowanie projektu aranżacji, treści multimedialnych i scenariusza wystawy.

Realizacja przedsięwzięcia potrwa do 30 listopada 2020 r.