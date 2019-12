Podkarpackie: Połączenie do Czech i Austrii w nowym rozkładzie PKP IC

Połączenia do Czech i Austrii oraz więcej pociągów do Warszawy przygotowała spółka PKP Intercity w nowym rozkładzie jazdy dla województwa podkarpackiego. Rozkład wejdzie w życie w najbliższą niedzielę.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, jedną z nowości w nowym rozkładzie jest uruchomienie dwóch nowych połączeń międzynarodowych.

Pociąg IC Porta Moravica pojedzie w relacji Przemyśl - Kraków - Katowice - Ostrawa - Wiedeń - Graz. Natomiast TLK Galicja, wcześniej kursujący w kategorii IC między Przemyślem a Krakowem, pojedzie na dłuższej trasie Przemyśl - Kraków - Katowice - Ostrawa.

Z kolei w składzie IC Przemyślanin relacji Przemyśl - Świnoujście pojawi się grupa wagonów do Słupska, jadących przez Piłę i Białogard. Pociąg nie będzie już prowadził grupy wagonów do Berlina, przełączanych w Katowicach do IC Nightjet. Wagony do stolicy Niemiec prowadzone będą w pociągu TLK Pogórze i zostaną przełączone do IC Nightjet we Wrocławiu.

Od niedzieli zwiększy się liczba połączeń z Rzeszowa i Przemyśla do Warszawy. Rzeszów i stolicę połączy osiem pociągów, zaś Przemyśl i Warszawę - sześć. W obydwu przypadkach to o jeden pociąg więcej niż w rozkładzie na sezon 2018/2019. Z jednego do pięciu rośnie też liczba połączeń między Rzeszowem a Katowicami.

Wśród nowych połączeń jest pociąg EIC Banach relacji Przemyśl - Kraków - Warszawa - Gdynia, kursujący w soboty w stronę Pomorza, a w niedzielę wracający na Podkarpacie. W Przemyślu będzie skomunikowany z pociągami z i do Odessy.

Z kolei dotychczasowy pociąg IC Banach, który jeździł na trasie Przemyśl - Sandomierz - Warszawa, zastąpi TLK Witos, który pojedzie w dłuższej relacji Przemyśl - Sandomierz - Warszawa - Bydgoszcz. Tym samym Podkarpacie zyska nowe bezpośrednie połączenie z Bydgoszczą.

Natomiast TLK Wetlina pojedzie w relacji Zagórz - Rzeszów - Lublin - Warszawa - Poznań. Dodatkowo do składu TLK Pogórze relacji Przemyśl - Kraków - Katowice - Wrocław włączona zostanie nowa grupa wagonów z Zagórza. Dzięki tym połączeniom PKP Intercity ponownie będzie obsługiwać Jasło, Krosno, Sanok i Zagórz własnymi pociągami.

Wśród nowości w rozkładzie jest też pociąg TLK Bursztyn relacji Przemyśl - Kołobrzeg. Natomiast pociąg TLK Małopolska, który w obecnym rozkładzie jeździ z Gdyni do Przemyśla, od niedzieli zamiast do województwa podkarpackiego pojedzie do Zakopanego i Krynicy-Zdroju. W zamian za to z Podkarpacia do Krakowa i Warszawy będzie kursował pociąg TLK Lubomirski relacji Przemyśl - Warszawa.

Trasę zmieni również pociąg TLK (dawniej IC) Matejko, który pojedzie w relacji Przemyśl - Kraków - Katowice - Bielsko-Biała, zamiast dotychczasowej Przemyśl - Świnoujście. Będzie można dojechać nim do Krakowa na godz. 8 rano, a z Krakowa wyjechać do Przemyśla po godz. 16.

Zmieni się również końcówka trasy składu IC Siemiradzki jeżdżącego z Przemyśla, pociąg z Wrocławia pojedzie do Jeleniej Góry zamiast do Poznania, jak dotychczas.

PKP Intercity poinformowało, że obowiązujący od niedzieli rozkład jazdy uwzględnia zmiany związane z modernizacją linii kolejowych, w szczególności trwającego remontu węzła rzeszowskiego.

Szczegółowe informacje o nowym rozkładzie jazdy są dostępne na stronie internetowej www.intercity.pl lub poprzez infolinię.