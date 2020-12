Podkarpackie: Politechnika Rzeszowska ma nowy samolot do kształcenia pilotów

Ponad 1,3 mln zł kosztował samolot Piper PA-28 Arrow, który służył będzie kształceniu studentów Politechniki Rzeszowskiej. W sumie Ośrodek Kształcenia Lotniczego (OKL) tej uczelni dysponuje już 14 maszynami.

W piątek w Jasionce zaprezentowany został najnowszy nabytek OKL. Zakup samolotu został dofinansowany przez samorząd województwa podkarpackiego w kwocie ponad 350 tys. zł. Samolot kosztował w sumie ponad 1,3 mln zł.

Jak podkreślił rektor PRz Piotr Koszelnik, uczelnia sama miałaby problem z zakupem tak drogiej maszyny.

"Bardzo się cieszymy, że znajdujemy zrozumienie w samorządzie województwa i u pana marszałka oraz że możemy liczyć na wsparcie ze środków wojewódzkich na dofinansowanie. Jest to inwestycja także w ludzi, którzy będą mogli powiedzieć, że wychowała ich Politechnika Rzeszowska, a tym samym województwo podkarpackie" - mówił rektor.

Obecny na uroczystości marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, że najważniejszym zadaniem samorządu województwa jest stymulowanie rozwoju regionu w wielu sferach - życia, nauki i gospodarki.

"Nowy samolot to nowe szanse, nowe możliwości kształcenia kolejnych roczników studentów. Cieszę się, że swoimi działaniami możemy stwarzać młodym ludziom jeszcze lepsze możliwości, wpływając na ich rozwój, a tym samym rozwój Podkarpacia" - dodał.

Ortyl przypomniał, że region jest mocno związany z lotnictwem. Na Podkarpaciu istnieje m.in. klaster Dolina Lotnicza.

Samolot, który w piątek został zaprezentowany to używana maszyna Piper PA-28 Arrow. Jest to trzeci tego typu egzemplarz we flocie OKL. To amerykański samolot typu complex, czteromiejscowy, jednosilnikowy, z chowanym podwoziem i zmiennym skokiem śmigła. Jest wyposażony w czterocylindrowy silnik tłokowy Lycoming IO-360 o mocy 200 KM.

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy rzeszowskiej politechniki Damian Gębarowski, samolot będzie wykorzystywany w środkowym etapie szkolenia studentów pilotażu. "Służy m.in. do szkolenia w zakresie wykonywania lotów według wskazań przyrządów. Studenci wykonują na nim podstawowe manewry proceduralne i elementy zaawansowane takie jak standardowe odloty, doloty, podejścia instrumentalne czy trasy nawigacyjne"- wyjaśnił.

Dodał, że w tym roku akademickim kierunek pilotażu powinno skończyć ponad 30 studentów.