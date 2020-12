Podkarpackie: Ponad 1,1 mln zł kosztowała termomodernizacja US w Strzyżowie

Ponad 1,1 mln zł kosztowała modernizacja energetyczna budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie (Podkarpackie). W ramach inwestycji budynek został m.in. docieplony, a na dachu zostały zamontowane panele fotowoltaiczne.

Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, zakres prac obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i wymianę oświetlenia na energooszczędne.

"Na dachu budynku zamontowano także panele fotowoltaiczne. Nastąpiła także zmiana źródła ciepła na gazową absorpcyjną pompę ciepła" - dodała.

Według szacunkowych wyliczeń wykonane prace pozwolą m.in. zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię końcową o 418,8 GJ/rok, a także zredukować emisję dwutlenku węgla o 33,12 MgCO2/rok.

Chabowska podkreśliła, że w sumie efektywność energetyczna budynku zwiększyła się o 60 proc.

Zdaniem dyr. rzeszowskiej IAS mł. insp. Dariusza Skowronka, termomodernizacja urzędu to troska nie tylko o godne warunki pracy, ale również o odpowiednią przestrzeń do obsługi klientów.

"Ta nasza wspólna troska zyskała materialny wymiar. Liczę, że jego dopełnieniem pozostanie rzetelna, profesjonalna i życzliwa postawa pracowników" - zaznaczył dyr. IAS.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 1,1 mln zł; z tej kwoty 85 proc. stanowił wkład funduszy europejskich.

Modernizacja energetyczna US w Strzyżowie to jedno z wielu zadań inwestycyjnych podkarpackiej KAS z ostatnich miesięcy. Szacowana kwota tych inwestycji to 150 mln zł.