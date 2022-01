Podkarpackie: Ponad 1,2 tys. podatników skorzystało z porad ws. Polskiego Ładu

Ponad 1,2 tys. podatników skorzystało w ubiegłym tygodniu z porad ekspertów w podkarpackich Urzędach Skarbowych w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu – poinformował w poniedziałek na konferencji dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Witold Mrozek.

Zdaniem Mrozka na razie zainteresowanie podatników nowymi przepisami jest "umiarkowane". Przypomniał, że przygotowania do reformy podatków, jaką wprowadza Polski Ład, były prowadzone od IV kwartału ub. r.

Mrozek dodał, że we wszystkich urzędach skarbowych prowadzone są dyżury, w czasie których eksperci odpowiedzą na wszelkie wątpliwości związane z nowymi przepisami. Dyżury są prowadzone do godz. 19. "Nasi eksperci są gotowi i pomagają w rozliczaniu wszystkich kwestii związanych interpretacją przepisów dotyczącą VAT, PIT i CIT" - mówił.

Prowadzone będą również livechaty dla księgowych, w których eksperci udzielać będą odpowiedzi na pytania dotyczące podatkowych aspektów Polskiego Ładu, m. in obliczania wynagrodzeń pracowników. Wkrótce odbywać się będą też webinaria, które będą przygotowywane wspólnie z ZUS.

Zdaniem Mrozka, każda duża reforma to jest wyzwanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników KAS. "Te przepisy są nowe, brakuje orzecznictwa, doktryny, wszyscy się uczymy. Jestem przekonany, że administracja skarbowa będzie wsparciem i pomocą dla podatników" - dodał. Zapewnił, że podatnicy nie będą ponosili konsekwencji nieumyślnych błędów związanych z prowadzeniem nowych przepisów.

W sumie w regionie w udzielanie porad przy wprowadzaniu nowych przepisów zaangażowanych jest ponad 150 pracowników KAS.

Do tej pory z porad skorzystało ponad 1,2 tys. podkarpackich podatników. Najczęściej pytano m.in. o ulgę dla klasy średniej i przepisy dot. osób samotnie wychowujących dzieci.

Obecna na konferencji dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie Ewa Papiewska-Borkowska zapewniła, że ZUS już od wielu miesięcy przygotowywał się do wdrożenia zmian. "Teraz bardzo istotne jest dotarcie z tymi zmianami do wszystkich zainteresowanych osób - do płatników składek, do przedsiębiorców. Już od października rozpoczęliśmy cykl szkoleń, odbyły się webinaria, przygotowaliśmy szereg materiałów informacyjnych" - powiedziała.

Jak wynika z danych przekazanych w czasie konferencji, na Podkarpaciu w styczniu br. ponad 10 tys. emerytów otrzymało źle naliczone świadczenie. Zostanie ono wyrównane w lutym br.

Natomiast w rzeszowskim oddziale ZUS ponad 288 tys. emerytów zyska na wprowadzeniu Polskiego Ładu. Dla ponad 15 tys. osób będzie on neutralny, a dla jedynie trzech osób nowe przepisy oznaczają niżą emeryturę, pobierają one bowiem świadczenie przekraczające kwotę 12,8 tys. zł miesięcznie brutto.

Obecna na konferencji wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powiedziała, że Polski Ład to program, który zakłada szereg działań służących wsparciu m. in. samorządów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. "To również program, który wspiera polskie rodziny poprzez Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To także największa reforma podatkowa od ponad 20 lat" - dodała.

Leniart podkreśliła, że Polski Ład jest korzystny dla 90 proc. Polaków.

