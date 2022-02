Podkarpackie: Ponad 12,5 mln zł kosztować będą trzy inwestycje kolejowe

Ponad 12,5 mln zł kosztować będą trzy inwestycje kolejowe w Przemyślu, Medyce i Żurawicy na Podkarpaciu – poinformowała w czwartek PAP Dorota Szalacha z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Dodała, że w ramach podpisanych umów w Przemyślu wybudowany zostanie dodatkowy przystanek. "Natomiast w Medyce podróżni wygodniej wsiądą do pociągów z nowego peronu. W Żurawicy powstanie przejście podziemne, które ułatwi dostęp do kolei" - podkreśliła przedstawicielka PKP PLK.

Wartość podpisanych umówi to ponad 12,5 mln zł. Zostaną one zrealizowane w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na l. 2021-2025.

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, cytowany w komunikacie kolejowej spółki, rządowy program to inwestycja w lepszy dostęp do kolei w mniejszych miejscowościach i miastach. "Poprawa warunków obsługi na peronach będzie sprzyjać wyborowi kolei w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych" - przypomniał.

Natomiast prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zwrócił uwagę, że inwestycje w Przemyślu, Medyce i Żurawicy ułatwią podróżnym dostęp do kolei regionalnej i międzywojewódzkiej. "Zwiększy się również bezpieczeństwo w drodze do pociągów" - zaznaczył.

Dodatkowy przystanek Przemyśl Lwowska powstanie przy ul. Lwowskiej, koło centrum handlowego. Peron będzie wyposażony w wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Lepszy dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią pochylnie. Ułatwieniem dla podróżnych niewidomych i niedowidzących będą ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze oraz oznakowanie w alfabecie Braille'a.

Z kolei na stacji Medyka nowy peron ułatwi dostęp do pociągów. Obiekt znajdzie się w dogodniejszej dla mieszkańców lokalizacji - ok. 500 m w kierunku Przemyśla. Standard przystanku będzie podobny do tego, który powstanie w Przemyślu.

Natomiast na stacji Żurawica podróżni skorzystają z przejścia pod torami oraz pochylni. Jak zapewniła Szalacha z biura prasowego PKP PLK, zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pasażerów kolei oraz dostępność osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. "Zaplanowano tu także system ścieżek dotykowych i pasów ostrzegawczych oraz oznakowanie w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i słabo widzących" - wyliczyła.

Umowy z wykonawcami tych inwestycji zostały już podpisane. Zakończenie prac zaplanowane zostało na trzeci kwartał 2023 r.

Inwestycje w Przemyślu i Medyce wykona Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego "Transkol" Sp. z o.o. natomiast przejście podziemne w Żurawicy wykona firma INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.

W województwie podkarpackim program przystankowy obejmuje 9 inwestycji z listy podstawowej w miejscowościach: Przemyśl, Hurko, Medyka, Żurawica, Ropczyce, Strzyżów, Mielec (dwa nowe przystanki), Zaklików. Podpisano już umowę na budowę przystanków Mielec Europark i Chorzelów (Mielec) Południowy oraz Strzyżów Zachód. W toku jest przetarg na przebudowę peronów w Ropczycach. Na liście rezerwowej jest kolejnych 11 zadań.

