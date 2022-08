Podkarpackie: Ponad 18 mln zł dla samorządów m.in. na drogi dojazdowe do pól

Ponad 18 mln zł otrzymają podkarpackie samorządy na budowę i modernizację zbiorników wodnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Samorządy mogły się starać także o dotację na budowę dróg prowadzących do winnic.

Dofinansowanie pochodzi z budżetu województwa podkarpackiego, są to pieniądze z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Umowy na dofinansowanie inwestycji zostały już podpisane.

Jak podkreślił podczas uroczystości marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, zarządowi regionu zależy na rozwoju rolnictwa na Podkarpaciu. "Dlatego cieszę się, że ze swoimi inwestycjami zgłosiło się tyle gmin i powiatów do dofinansowania. Każde wsparcie ma przełożenie na rozwój lokalnej infrastruktury" - dodał.

Wnioski o dotację na budowę i renowację zbiorników wodnych na Podkarpaciu złożyło w sumie 10 gmin, które planują wybudować oraz wykonać renowacje 17 zbiorników. Są to gminy Ustrzyki Dolne, Nowa Sarzyna, Padew Narodowa, Tarnowiec, Baranów Sandomierski, Żurawica, Lubaczów, Głogów Małopolski, Sanok i Bukowsko.

Zarząd województwa na te inwestycje przeznaczył ponad 2,6 mln zł.

Natomiast 145 gmin z terenu województwa złożyło wnioski o dotację na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych. Na ten cel zarząd województwa przeznaczył ponad 15,5 mln zł.

Wsparcie finansowe gmin i powiatów w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji ma przyczynić się do zmniejszenia skutków suszy na terenach rolnych. Zbiorniki magazynują wodę w okresach jej nadmiaru i umożliwiają wykorzystanie jej w czasie niedoboru, przez co poprawia się bilans wodny na danym terenie.

W tym roku zarząd województwa podkarpackiego zwiększył także dofinansowanie na budowę dróg prowadzących do winnic. Gminy, które podjęły się budowy i modernizacji dróg dojazdowych prowadzących do gruntów rolnych, na których zlokalizowane są winnice mogły liczyć na dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 150 tys. zł. W tym roku dotację na modernizację dróg dojazdowych prowadzących do winnic otrzymało miasto Przeworsk.

